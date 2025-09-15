হোম > চাকরি > ব্যাংক

অফিসার পদে কর্মী নেবে উত্তরা ব্যাংক, আবেদন শুরু

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উত্তরা ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ডিগ্রি।

বয়সসীমা: ৩২ বছর।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

নিয়োগের স্থান: উল্লেখ নেই।

বেতন: প্রবেশনকালীন সময়ে প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

