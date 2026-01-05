অভিজ্ঞতা ছাড়াই মধুমতি ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৫৫ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে এমবিএম/ এমবিএ/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার পরিচালনায় ভালো দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে
বেতন: ৫৫,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।