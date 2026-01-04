হোম > চাকরি > ব্যাংক

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটির করপোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার/সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার, (করপোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস এবং পাওয়ারপয়েন্টে দক্ষতা। বাংলা ও ইংরেজিতে শক্তিশালী যোগাযোগ দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

সমন্বিত ৫ ব্যাংকের এমসিকিউ পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি

অফিসার পদে নিয়োগ দেবে এসবিএসি ব্যাংক, চলছে আবেদন

কল সেন্টার এজেন্ট পদে চাকরি দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

মধুমতি ব্যাংকে রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১০ জানুয়ারি

কর্মী নেবে আল-আরাফাহ্‌ ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৪ ডিসেম্বর

সমন্বিত তিন ব্যাংকের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৯৪৪
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা