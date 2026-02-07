হোম > চাকরি > ব্যাংক

ঢাকা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: আরএমডি/বাসেল/ক্রেডিট অথবা ট্রেজারিতে দক্ষতা থাকতে হবে। এ ছাড়া বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় ভালো মৌখিক এবং লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

