আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। বাণিজ্যিক ইসলামি ব্যাংকটি ফিন্যান্স অফিসার পদে একাধিক কর্মী নেবে। আজ ২৫ আগস্ট থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফিন্যান্স অফিসার
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্স/ব্যাংকিংয়ে স্নাতকোত্তর/এমবিএ থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: বাংলা ও ইংরেজিতে কথা বলা এবং লেখায় সাবলীল হতে হবে। এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, আউটলুক, পিপিটি ইত্যাদিতে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫