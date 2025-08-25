হোম > চাকরি > ব্যাংক

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। বাণিজ্যিক ইসলামি ব্যাংকটি ফিন্যান্স অফিসার পদে একাধিক কর্মী নেবে। আজ ২৫ আগস্ট থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফিন্যান্স অফিসার

পদসংখ্যা: ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্স/ব্যাংকিংয়ে স্নাতকোত্তর/এমবিএ থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: বাংলা ও ইংরেজিতে কথা বলা এবং লেখায় সাবলীল হতে হবে। এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, আউটলুক, পিপিটি ইত্যাদিতে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫

সম্পর্কিত

৩১ হাজার টাকা বেতনে ব্যাংকে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

যমুনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫২ বছরেও করা যাবে আবেদন

অফিসার নিয়োগ দেবে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

জনতা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৯ সেপ্টেম্বর

লিগ্যাল অফিসার নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরি, ৩৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকের ডাটা অ্যানালিটিক্স বিভাগে চাকরির সুযোগ

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

অফিসার পদে কর্মী নেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

৩০ জন কর্মী নেবে ওয়ান ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা