অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে। আবেদন করা যাবে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
বিভাগ: কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স
পদসংখ্যা: ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিসে (এক্সেল, ওয়ার্ড, পাওয়ারপয়েন্ট) ভালো দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর ২০২৫