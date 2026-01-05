ফেরেশতারা যে ৫ ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন

হাদিসে এমন কিছু সৌভাগ্যবান মানুষের কথা এসেছে, যাদের জন্য আল্লাহর ফেরেশতারা দোয়া করেন। তাঁরা দোয়া করেন ক্ষমা, রহমত, হিদায়াত ও জান্নাতের জন্য। কারা সেই মানুষ, কোন আমলগুলো করলে একজন বান্দা এই মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে? যেসব সৌভাগ্যবান মানুষের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করেন, তাদের মধ্যে পাঁচজন হলো:
এক. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় (অজু অবস্থায়) ঘুমায়, তার সঙ্গে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। এরপর সে ঘুম থেকে জাগার পর আল্লাহর কাছে ফেরেশতা দোয়া করে বলেন—হে আল্লাহ, তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছিল।’ (সহিহ্ ইবনে হিব্বান)
দুই. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন অজু অবস্থায় নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে যেন নামাজেই রত আছে। তার জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকেন—হে আল্লাহ, তুমি তাকে ক্ষমা কর; হে আল্লাহ, তুমি তাকে অনুগ্রহ কর।’ (সহিহ্ মুসলিম)
তিন. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমাদের মাঝে যারা নামাজের পর নিজের স্থানে বসে থাকে, যতক্ষণ তার অজু ভঙ্গ না হবে, ততক্ষণ তাদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকেন—হে আল্লাহ, তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও এবং হে আল্লাহ, তুমি তাদের ওপর দয়া কর।’ (মুসনাদে আহমদ)
চার. সাআদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘কোরআন খতম যদি রাতের প্রথম ভাগে হয়, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে থাকেন।’ (সুনানে দারেমি)
পাঁচ. আলী (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘কোনো মুসলমান তার অন্য রোগী মুসলমান ভাইকে যদি দেখতে যায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা পাঠান। দিনের যে সময়ে দেখতে যায়, তখন থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন এবং রাতের যে সময়ে দেখতে যায়, তখন থেকে রাতের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতারা ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন।’ (সহিহ্ ইবনে হিব্বান)