পড়া মনে রাখার দোয়া ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির আমল

স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়া আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। অনেক সময় কঠোর পরিশ্রম করেও আমরা পড়া মনে রাখতে পারি না বা দ্রুত ভুলে যাই। পবিত্র কোরআন ও প্রিয় নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহতে এর চমৎকার সমাধান রয়েছে। নিচে পড়াশোনা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির দোয়া এবং আমলসমূহ বিস্তারিত দেওয়া হলো:
আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নবীজি (সা.)-কে এই দোয়া শিখিয়েছেন। যখন ওহি আসত, নবীজি (সা.) তা দ্রুত মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন, তখন আল্লাহ তাঁকে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করে এই দোয়া পড়তে বলেন।
আরবি দোয়া:
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
বাংলা উচ্চারণ: রাব্বি জিদনি ইলমা।
অর্থ: হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (সুরা তোহা: ১১৪)
হজরত মুসা (আ.) যখন ফেরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এই দোয়া পড়েছিলেন। এটি মনোযোগ বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা কাটাতে অত্যন্ত কার্যকর।
আরবি দোয়া:
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
বাংলা উচ্চারণ: রাব্বিশ রাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি, ওয়াহলুল উকদাতাম মিল লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি।
অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন; যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সুরা তোহা: ২৫-২৮)
ফেরেশতারা যখন আল্লাহর কাছে তাঁদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁরা এই পবিত্র বাক্য পাঠ করেছিলেন:
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
বাংলা উচ্চারণ: সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা, ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম।
অর্থ: আপনি পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন—তা ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না; নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান। (সুরা বাকারা: ৩২)
আরবি
اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا
বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মান ফানি বিমা আল্লামতানি ওয়া আল্লিমনি মা ইয়ানফাউনি ওয়া জিদনি ইলমা।
অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেন, তা দিয়ে আমাকে উপকৃত করুন, আমার জন্য যা উপকারী হবে, তা আমাকে শিখিয়ে দিন এবং আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। (জামে তিরমিজি: ৩৫৯৯)
দোয়ার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে কিছু আমল স্মৃতিশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়: