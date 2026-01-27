হোম > ইসলাম

পড়া মনে রাখার দোয়া ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির আমল

স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়া আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। অনেক সময় কঠোর পরিশ্রম করেও আমরা পড়া মনে রাখতে পারি না বা দ্রুত ভুলে যাই। পবিত্র কোরআন ও প্রিয় নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহতে এর চমৎকার সমাধান রয়েছে। নিচে পড়াশোনা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির দোয়া এবং আমলসমূহ বিস্তারিত দেওয়া হলো:

জ্ঞান বৃদ্ধির সবচেয়ে সহজ দোয়া

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নবীজি (সা.)-কে এই দোয়া শিখিয়েছেন। যখন ওহি আসত, নবীজি (সা.) তা দ্রুত মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন, তখন আল্লাহ তাঁকে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করে এই দোয়া পড়তে বলেন।

আরবি দোয়া:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

বাংলা উচ্চারণ: রাব্বি জিদনি ইলমা।

অর্থ: হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (সুরা তোহা: ১১৪)

পড়া মনে রাখা ও মুখের জড়তা দূর করার দোয়া

হজরত মুসা (আ.) যখন ফেরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এই দোয়া পড়েছিলেন। এটি মনোযোগ বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা কাটাতে অত্যন্ত কার্যকর।

আরবি দোয়া:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

বাংলা উচ্চারণ: রাব্বিশ রাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি, ওয়াহলুল উকদাতাম মিল লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি।

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন; যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সুরা তোহা: ২৫-২৮)

জ্ঞান অর্জনের দোয়া

ফেরেশতারা যখন আল্লাহর কাছে তাঁদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁরা এই পবিত্র বাক্য পাঠ করেছিলেন:

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

বাংলা উচ্চারণ: সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা, ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম।

অর্থ: আপনি পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন—তা ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না; নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান। (সুরা বাকারা: ৩২)

নবীজি (সা.) থেকে বর্ণিত বিশেষ দোয়া

আরবি

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মান ফানি বিমা আল্লামতানি ওয়া আল্লিমনি মা ইয়ানফাউনি ওয়া জিদনি ইলমা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেন, তা দিয়ে আমাকে উপকৃত করুন, আমার জন্য যা উপকারী হবে, তা আমাকে শিখিয়ে দিন এবং আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। (জামে তিরমিজি: ৩৫৯৯)

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ১০ আমল

দোয়ার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে কিছু আমল স্মৃতিশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়:

  • ১. ইখলাস বা বিশুদ্ধ নিয়ত: আপনার পড়াশোনার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইসলামের কল্যাণ।
  • ২. পাপ থেকে দূরে থাকা: ইমাম শাফেয়ি (র.) বলেছিলেন, পাপের অন্ধকার ও জ্ঞানের আলো কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে না। গুনাহ করলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।
  • ৩. বেশি বেশি জিকির করা: আল্লাহ বলেন, ‘যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন।’ (সুরা কাহাফ: ২৪)
  • ৪. মুখস্থ বিষয়ের ওপর আমল করা: আপনি যা শিখলেন, তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করুন।
  • ৫. অন্যকে শেখানো: কোনো বিষয় অন্যকে শেখালে সেটি নিজের মস্তিষ্কে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়।
  • ৬. মস্তিষ্কের উপকারী খাদ্য: মধু ও কিশমিশ স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এ ছাড়া ওমেগা-৩-যুক্ত খাবার ও জয়তুনের তেল বেশ উপকারী।
  • ৭. পরিমিত বিশ্রাম ও ঘুম: রাতে পর্যাপ্ত ঘুম এবং দুপুরে সামান্য সময় বিশ্রাম (কায়লুলা) মস্তিষ্ককে চাঙা রাখে।
  • ৮. অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ: অতিরিক্ত আড্ডাবাজি ও সোশ্যাল মিডিয়ায় অপ্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করা মনোযোগ নষ্ট করে।
  • ৯. পদ্ধতিগত পড়াশোনা: হেঁটে পড়া, জোরে পড়া বা নির্দিষ্ট সময়ে পড়ার অভ্যাস করুন—যা আপনার স্মৃতিতে দ্রুত কাজ করে।
  • ১০. হাল না ছাড়া: কোনো কিছু শুরুতে কঠিন মনে হলেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
