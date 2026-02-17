বন্ধুত্ব স্থাপনে পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা

মানুষ সামাজিক জীব। চলার পথে কর্মস্থল, আবাসস্থল বা যাতায়াতের সময় আমাদের অনেকের সঙ্গেই সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু ইসলাম আমাদের শেখায় যে যাকে তাকে ‘অন্তরঙ্গ বন্ধু’ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, মানুষের স্বভাব ও চরিত্র তার বন্ধুর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।
ভালো বন্ধু সম্পর্কে কোরআনে যা বলা হয়েছেআল্লাহ তাআলা মুমিনদের বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক করে বলেছেন:
এক. ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সর্বদা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।’ (সুরা তওবা: ১১৯)
দুই. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের (মুমিন) ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না। ‘ (সুরা আলে ইমরান: ১১৮)
তিন. ‘আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে। পার্থিব জীবনের শোভা ও চাকচিক্য কামনায় আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েন না। আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার মনকে আমার স্মরণ থেকে অবচেতন করে দিয়েছি।’ (সুরা কাহাফ: ২৮)
আল্লাহর জন্য বন্ধুত্বের পুরস্কার
নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তার মর্যাদা অনেক বেশি। কিয়ামতের কঠিন দিনে যখন কোনো ছায়া থাকবে না, তখন আল্লাহ তাআলা সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে তাঁর আরশের নিচে ছায়া দেবেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো সেই দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং এই বন্ধুত্বের ওপরেই তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং তার ওপরই বিচ্ছিন্ন (মৃত্যু) হয়।’ (সহিহ বুখারি: ৬৬০)
আদর্শ বন্ধুর ৪ গুণাবলি
একজন আদর্শ বন্ধুর মধ্যে এই গুণগুলো থাকা জরুরি: ১. তিনি আপনাকে নামাজ, জিকির ও সৎ কাজে উৎসাহিত করবেন। ২. আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার সম্মান রক্ষা করবেন। ৩. আপনার ভুল ধরিয়ে দেবেন এবং গিবত (পরনিন্দা) থেকে দূরে থাকবেন। ৪. তার আচরণ দেখলে আপনার মধ্যে খোদাভীতি ও মানবীয় গুণ বৃদ্ধি পাবে।