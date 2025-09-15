হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

কিউবানের হাতে ভারতীয় খুন, অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি আর সহানুভূতির জায়গা নেই— বললেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

টেক্সাসে ভারতীয় নাগরিক চন্দ্র নাগামল্লাইয়ার নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজ মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে এ হুঁশিয়ারি দেন তিন। সেখানে তিনি বলেন, ‘এলিয়েন এনিমি’দের প্রতি নরম থাকার দিন শেষ।

ওই পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেন, ‘আমি চন্দ্র নাগামল্লাইয়ার হত্যাকাণ্ডের খবর সম্পর্কে অবগত। তিনি ডালাসের একজন সম্মানিত বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু তাকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের সামনে নৃশংসভাবে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করেছে এক অবৈধ কিউবান অভিবাসী। যার আমার দেশে থাকার কথা ছিল না।’

উল্লেখ্য, গত ১০ সেপ্টেম্বর ডালাসের স্যামুয়েল বুলেভার্ডের ডাউনটাউন সুইটস নামের একটি মোটেলে ভারতীয় ওই নাগরিককে হত্যা করা হয়। নিহত চন্দ্র নাগামল্লাইয়ার বয়স ছিল ৪১ বছর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ওই হত্যাকাণ্ডের বীভৎস ভিডিও ফুটেজ।

ওই ভিডিওতে দেখা যায়, কিছু একটা নিয়ে বিরোধের জেরে নাগামল্লাইয়াকে মোটেলের পার্কিং লটে একটি মাচেটি (ধারালো অস্ত্র) দিয়ে কোপাতে শুরু করে হত্যাকারী। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল নাগামাল্লাইয়ার স্ত্রী ও সন্তানও। তাদের সামনেই কুপিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলে অভিযুক্ত ওই কিউবান ব্যক্তি।

ফুটেজে আরও দেখা যায়, প্রথমে নাগামল্লাইয়ার কাটা মাথা, মোটেলের পার্কিং লটে ফেলে দেওয়া হয়। পরে, সেটি আবার তুলে একটি ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযুক্ত ওই কিউবান ব্যক্তির নাম ইয়োরডানিস কোবোস মার্টিনেজ। তার বয়স ৩৭ বছর। তাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ট্রাম্পের অভিযোগ, বাইডেন প্রশাসনের অবহেলার কারণেই মার্টিনেজের মতো অপরাধীরা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এই ব্যক্তি অতীতে শিশু যৌন নির্যাতন, গাড়ি চুরি, মিথ্যা কারাবন্দী করার মতো ভয়ংকর অপরাধ করেছে। কিন্তু কিউবা তাঁকে ফেরত নিতে অস্বীকার করায় বাইডেন প্রশাসন তাঁকে মুক্তি দিয়েছে। এমন নিকৃষ্ট অপরাধীদের জন্য নরম মনোভাবের সময় এখন শেষ।’

ঘটনার পর মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) জানায়, অভিযুক্ত মার্টিনেজকে দেশ থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ডিএইচএসের সহকারী সচিব ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন বলেন, ‘এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য ছিল, যদি এই অপরাধী অনিবন্ধিত অভিবাসীকে বাইডেন প্রশাসন মুক্তি না দিত।’

ডিএইচএসের তথ্যানুযায়ী, মার্টিনেজ চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ডালাসের ব্লুবনেট ডিটেনশন সেন্টারে আটক ছিলেন। কিন্তু বাইডেন প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সম্পর্কিত

তেল কেনা বন্ধ করে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোকে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে বললেন ট্রাম্প

কার্কের সন্দেহভাজন খুনি: অন্তর্মুখী যে তরুণের সঙ্গে মিশতে চাইত সবাই

চার্লি কার্ক হত্যা: বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ডাক, চাকরি হারানোর মুখে বহু সমালোচক

চার্লি কার্কের সন্দেহভাজন হত্যাকারী আটক, বয়স ২২

চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ড: নতুন ছবি প্রকাশ করে ১ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করল এফবিআই

ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট বলসোনারোর ২৭ বছরের কারাদণ্ড

চার্লি কার্কের সম্ভাব্য খুনির ছবি প্রকাশ, ধরিয়ে দিলে কোটি টাকার পুরস্কার

ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি কার্ক কেন খুন হলেন, কী ঘটেছিল, কে ছিলেন তিনি

কেন এত বিতর্কিত গুপ্তহত্যার শিকার চার্লি কার্ক

চার্লি কার্কের হত্যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি কালো মুহূর্ত: ডোনাল্ড ট্রাম্প
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা