হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আমি নির্দোষ, এখনো ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট—নিউইয়র্কের আদালতে মাদুরো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

নিকোলাস মাদুরো। ছবি: এএফপি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের একটি ফেডারেল আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করেছেন নিকোলা মাদুরো। আজ সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ১ মিনিটে তাঁকে আদালতের এজলাসে নিয়ে আসা হয়। এ সময় তাঁর পরনে ছিল কয়েদিদের জন্য নির্ধারিত নীল রঙের ইউনিফর্ম। আদালতে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর আইনজীবী ব্যারি পোলাকের সঙ্গে হাত মেলান এবং শান্তভাবে নির্ধারিত আসনে বসেন।

মাদুরোর পরপরই তাঁর স্ত্রী সিলিমা ফ্লোরেসকেও এজলাসে নিয়ে আসা হয়। আদালতের কার্যক্রম শোনার জন্য তাঁরা দুজনেই দোভাষীর সাহায্য নিতে হেডসেট ব্যবহার করেন। ঠিক ১২টা ৩ মিনিটে ৯২ বছর বয়সী বিচারক অ্যালভিন কে হেলারস্টাইন বিচারকের আসনে বসেন।

শুনানির একপর্যায়ে বিচারক মাদুরোকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, তিনি এখনো তাঁর বিরুদ্ধে করা আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র (Indictment) পড়েননি এবং তাঁকে তাঁর অধিকার সম্পর্কেও জানানো হয়নি।

দোভাষীর মাধ্যমে মাদুরো বিচারককে বলেন, ‘আমি এই অধিকারগুলো সম্পর্কে জানতাম না। মহামান্য বিচারক, আপনিই এখন আমাকে এসব বিষয়ে অবহিত করছেন।’

জবাবে বিচারক হেলারস্টাইন বলেন, ‘জনাব মাদুরোর পক্ষ থেকে নট গিল্টি (দোষী নন) পিটিশন দাখিল করা হবে।’

এরপর দ্বিতীয়বার যখন মাদুরোর কাছে তাঁর বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, ‘আমি নির্দোষ। এখানে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর কোনোটির জন্যই আমি অপরাধী নই। আমি একজন ভদ্রলোক এবং আমার দেশের (ভেনেজুয়েলা) প্রেসিডেন্ট।’

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের ফেডারেল আদালতে নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর বিচারকার্য শুরু হয়েছে। মাদুরোর ঐতিহাসিক বিচারের দায়িত্ব পড়েছে ম্যানহাটানের অভিজ্ঞ বিচারক অ্যালভিন হেলারস্টাইনের কাঁধে। অন্যদিকে মাদুরোর পক্ষে লড়ছেন ওয়াশিংটন ডিসির প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারি জে পোলাক।

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সহায়তা নেয় অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি পরিবার: ট্রাম্প

মাদুরোর হয়ে লড়বেন অ্যাসাঞ্জকে কারামুক্ত করা সেই আইনজীবী

ট্রাম্পের মামলা সামলানো বিচারকের হাতেই মাদুরোর ভাগ্য

নিউইয়র্কের আদালতে সাধারণ কয়েদির বেশে মাদুরো—চাইতে পারেন দায়মুক্তি

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের বাড়িতে হামলা, আটক ১

ভারতের ওপর শুল্ক বাড়ানোর হুমকি দিয়ে ট্রাম্প: ‘মোদি ভালো মানুষ, কিন্তু আমাকে খুশি করতে পারেনি’

‘ভেনেজুয়েলা চালাবে যুক্তরাষ্ট্র’— ট্রাম্পের মন্তব্যের পরদিনই রুবিওর ইউটার্ন

ভেনেজুয়েলার বর্তমান প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা না করলে ফের হামলা: ট্রাম্প

‘ভালো মানুষ’ মোদি ট্রাম্পকে ‘খুশি’ করতে চাওয়ার পরও নতুন শুল্কের হুমকি

কলম্বিয়ায় হামলা চালানোর প্রস্তাব ভালো, পতনে উন্মুখ কিউবা: ট্রাম্প
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা