ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গ্রিনল্যান্ডের মানচিত্রের এই ছবি পোস্ট করেছেন মিলারের স্ত্রী। ছবি: এক্স

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরপরই ট্রাম্পের একজন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী স্টিফেন মিলারের স্ত্রী ‘সুনা’ বা ‘শিগগিরই’ ক্যাপশন লিখে মার্কিন পতাকার রঙে গ্রিনল্যান্ডের একটি মানচিত্র তাঁর এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন।

কেটি মিলারের এই পোস্ট নিয়ে ডেনিশ রাষ্ট্রদূত জেসপার মোলার সোরেনসেন উদ্বেগ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর দেশ তার আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য ‘পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা’প্রাপ্ত বলে আশা করে।

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work... https://t.co/CboKnlKgJL

— Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026
সোরেনসেন এক্স হ্যান্ডলে প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র এবং ডেনমার্ক সম্পর্ক একটি বন্ধুত্বপূর্ণ অনুস্মারক: আমরা ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং এভাবে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। মার্কিন নিরাপত্তা গ্রিনল্যান্ড এবং ডেনমার্কেরও নিরাপত্তা। গ্রিনল্যান্ড ইতিমধ্যে ন্যাটোর অংশ। ডেনমার্ক রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র আর্কটিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করে।’

এর আগে একাধিকবার ডোনাল্ড ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন, আমেরিকা আর্কটিকের ডেনিশ ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ দখল করবে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এটি আমেরিকার দখলে থাকা উচিত বলেও দাবি করেছেন তিনি।

