‘ইরান খুব শক্ত প্রতিপক্ষ, যুদ্ধ করতে চায়, আমরা তাদের চেয়েও বেশি যুদ্ধ করতে চাই’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চুক্তির অনুরোধ জানিয়ে তাঁকে ‘কল’ করছে। এর আগেও তিনি এই ধরনের দাবি করেছিলেন এবং গত বুধবারই ইরান এই ধরনের দাবি অস্বীকার করেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে হোয়াইট হাউসে আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি এবং তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামিকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় ট্রাম্প উপস্থিত দর্শকদের বলেন, ‘তাদের (ইরান) বিমান বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র শেষ হয়ে গেছে। ফলে তাদের এখন কোনো বিমান বাহিনী নেই, কোনো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। তাদের সব বিমান এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।’
তিনি আরও বলেন, ‘তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ক্ষেপণাস্ত্র এবং লঞ্চারগুলো ধ্বংস করা হয়েছে—যার পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৬০ এবং ৬৪ শতাংশ। তারা বেশ শক্ত প্রতিপক্ষ এবং তারা যুদ্ধ করতে চায়।’
ট্রাম্প যোগ করেন, ‘এখন তারা কল দিচ্ছে এবং বলছে, আমরা কীভাবে একটি চুক্তি করতে পারি? আমি বলেছি, আপনারা কিছুটা দেরি করে ফেলেছেন এবং আমরা এখন তাদের চেয়েও বেশি যুদ্ধ করতে চাই।’
এদিন দিনের শুরুতে ট্রাম্প জানান, ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করতে চান তিনি। তিনি বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত।
যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা না করে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উত্তরসূরি নির্বাচন করতে গিয়ে ইরান মূলত সময় নষ্ট করছে। এ সময় তিনি আরও বলেন, খামেনির দ্বিতীয় ছেলে মোজতাবা খামেনিকে তাঁর বাবার উত্তরসূরি হিসেবে ভাবা হয়। তবে মোজতাবাকে নেতা নির্বাচন করলে তিনি তা মানবেন না।