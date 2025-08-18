অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

পেহেলগাম হামলার জেরে শুরু হওয়া পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তানের ১৫০ জনের বেশি সৈন্য নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। যুদ্ধের আড়াই মাস পর পাকিস্তানের জনপ্রিয় গণমাধ্যম ‘সামা টিভি’ তাদের নিহত সৈন্যদের একটি তালিকা প্রকাশ করে ব্যাপক হইচই ফেলে দিয়েছে। যদিও রহস্যজনকভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওয়েবসাইট থেকে প্রতিবেদনটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর ভারতীয় গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিলে কাশ্মীরে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার প্রতিশোধ নিতে ভারত ‘অপারেশন সিঁদুর’ নামে সামরিক অভিযান শুরু করেছিল। এর জবাবে পাকিস্তান শুরু করে ‘অপারেশন বুনিয়ান-উন-মারসুস’। দুই দেশের মধ্যকার চলা চার দিনের এ সংঘর্ষে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে। তবে গণমাধ্যমে এ বিষয়গুলো কেউই সেভাবে প্রকাশ করেনি।
সম্প্রতি, সামা টিভির প্রকাশিত প্রতিবেদনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাদের দেওয়া সাহসিকতার পুরস্কারের তালিকা ছিল। এর মধ্যে ‘ইমতিয়াজি সনদ’ পাওয়া এবং ‘তমঘা-ই-বাসালাত’ পাওয়া দেড় শতাধিক সৈনিকের নামের পাশে ‘শহীদ’ শব্দটি লেখা ছিল। এ তালিকা থেকে জানা যায়, মে মাসের সামরিক অভিযানে পাকিস্তান বড়ধরনের ক্ষতির শিকার হয়েছে।
সামা টিভির প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরপরই দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে এটি ওয়েবসাইট থেকে মুছে ফেলা হয়। বিশ্লেষকদের ধারণা, এ গোপনীয় সামরিক তথ্য প্রকাশের পর পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর চাপের মুখে সামা টিভি প্রতিবেদনটি সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তান বরাবরই এ ধরনের সামরিক ব্যর্থতা গোপন রাখার চেষ্টা করে।
গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হয়। এ হামলার দায় স্বীকার করে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তাইয়েবার সহযোগী সংস্থা ‘দ্য রেজ়িস্ট্যান্স ফোর্স’ (টিআরএফ)। এর প্রতিশোধ নিতেই ৭ মে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের মোট ৯টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় ‘অপারেশন সিঁদুর’।
এরপরই পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন বুনিয়ান-উন-মারসুম’ শুরু করে। তারা ড্রোন ও যুদ্ধবিমান দিয়ে ভারতীয় সেনাছাউনিতে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। পাকিস্তানের দাবি, ওই হামলায় তারা ভারতের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে।
এদিকে গতকাল রোববার লাহোরে একটি সেমিনারে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভি দাবি করেছেন, কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া ভারত-পাকিস্তানের চার দিনের যুদ্ধে ভারতের ছয়টি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করা হয়েছে। তাঁর ভাষ্যমতে, এ ঘটনার ভিডিও প্রমাণ পাকিস্তানের হাতে রয়েছে।