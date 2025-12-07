পাকিস্তানি স্ত্রীকে করাচিতে ফেলে ভারতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি, স্বামীর বিচার চেয়ে মোদির কাছে আবেদন

এক পাকিস্তানি নারী তাঁর ভারতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁকে করাচিতে ফেলে রেখে গোপনে দিল্লিতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার অভিযোগ এনেছেন। নিকিতা নাগদেব নামে পরিচিত ওই মহিলা এই বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বিচার চেয়ে একটি মরিয়া ভিডিও আবেদন প্রকাশ করেছেন। এই ভিডিও উভয় দেশের সামাজিক গোষ্ঠী এবং আইনি সংস্থাগুলোর মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।
করাচির বাসিন্দা নিকিতা অভিযোগ করেছেন, তিনি ২০২০ সালের ২৬ জানুয়ারি হিন্দু প্রথা মেনে করাচিতে বিক্রম নাগদেবকে বিয়ে করেন। বিক্রম ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাকিস্তানি, তবে দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় ভারতের ইন্দোরে থাকেন। বিয়ের এক মাস পর, ২৬ ফেব্রুয়ারি বিক্রম তাঁকে ভারতে নিয়ে আসেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নিকিতার জীবন পাল্টে যায় বলে তিনি জানান।
২০২০ সালের ৯ জুলাই, তাঁকে ‘ভিসার কারিগরি ত্রুটির’ অজুহাতে আটারি সীমান্তে ঠেলে দেওয়া হয় এবং জোর করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। নিকিতার দাবি, তারপর থেকে বিক্রম তাঁকে ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টা করেননি। তাঁর আবেগপূর্ণ ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘আমি তাঁকে বারবার অনুরোধ করেছি। আমাকে ভারতে ডেকে নেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেছেন।’
করাচি থেকে করা ভিডিওতে নিকিতা আবেদন জানান, ‘আজ যদি ন্যায়বিচার না হয়, তবে নারীরা ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাস হারাবেন। অনেক মেয়ে তাঁদের শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। আমি সবার কাছে আমার পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ করছি।’
তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিয়ের পরপরই তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়িতে অপ্রত্যাশিত আচরণের শিকার হন। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তান থেকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরার পর তাঁদের আচরণ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। আমি জানতে পারি, আমার স্বামী আমার এক আত্মীয়ার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। যখন আমি আমার শ্বশুরকে এ কথা বলি, তিনি বলেন, ছেলেরা তো সম্পর্ক করেই, এতে কিছু করার নেই।’
নিকিতা আরও অভিযোগ করেন, কোভিড-১৯ মহামারির লকডাউনের সময় বিক্রম তাঁকে জোর করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠান এবং এখন তাঁকে ভারতে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করছেন। তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রতিটি নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্য।’
করাচিতে ফিরে আসার পর নিকিতা জানতে পারেন, বিক্রম দিল্লিতে অন্য এক নারীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আইনত বিবাহিত থাকা সত্ত্বেও বিচ্ছেদের আশঙ্কায় বিপর্যস্ত হয়ে নিকিতা চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারী একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
এই মামলাটি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত সিন্ধি পঞ্চ মধ্যস্থতা ও আইনি পরামর্শ কেন্দ্রের (Sindhi Panch Mediation and Legal Counsel Centre) সামনে আসে। বিক্রম এবং তাঁর কথিত বাগদত্তাকে নোটিশ জারি করা হয় এবং একটি শুনানিও অনুষ্ঠিত হয়। তবে মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয়। ২৫ এপ্রিল ওই কাউনসেল সেন্টারের রিপোর্টে বলা হয়, যেহেতু স্বামী বা স্ত্রী কেউই ভারতীয় নাগরিক নন, তাই বিষয়টি পাকিস্তানের এখতিয়ারভুক্ত এবং তারা বিক্রমকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সুপারিশ করেছে।
এই প্রথম নয় যে মামলাটি ইন্দোরে উঠেছে। চলতি বছরের মে মাসে নিকিতা ইন্দোর সমাজ পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হন, যারা বিক্রমকে নির্বাসনের সুপারিশ করে। কালেক্টর আশীষ সিং নিশ্চিত করেছেন, এই বিষয়ে একটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি