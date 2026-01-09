ইমরান খানের দলের সঙ্গে আলোচনার ইঙ্গিত পাকিস্তান সরকারের

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সরকার ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) মধ্যে সংলাপ শুরুর প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার সারদার আয়াজ সাদিককে অনুমোদন দিয়েছেন। পার্লামেন্টের একাধিক সূত্র গতকাল বুধবার বিষয়টি দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউনকে জানিয়েছে। রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের প্রচেষ্টায় এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে পিটিআই বলছে, ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত কোনো আলোচনা নয়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রগুলো জানিয়েছে, স্পিকারের অনুরোধে সরকারপক্ষ আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছে। তবে এই সংলাপ কেবল পিটিআইয়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হবে; দলের কোনো অনির্বাচিত নেতার সঙ্গে আলোচনায় বসার পরিকল্পনা নেই।
সরকারের এই প্রস্তুতির পরও এখনো পর্যন্ত পিটিআইয়ের কোনো নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে স্পিকারের দপ্তরে যোগাযোগ করেননি বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে। ফলে আলোচনার প্রাথমিক উদ্যোগ এখনো বিরোধীপক্ষের দিক থেকেই আসার অপেক্ষায় রয়েছে।
এদিকে, স্পিকার আয়াজ সাদিক বিদ্যমান পার্লামেন্টারি কমিটি কাঠামো বহাল রেখেছেন। সূত্র জানায়, বিরোধী দল আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করলে স্পিকার তাৎক্ষণিকভাবে কমিটির বৈঠক ডেকে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করতে প্রস্তুত রয়েছেন। তবে স্পিকারের আগের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত বিরোধী বেঞ্চ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। স্পিকার ইতিমধ্যে পিটিআইকে তার পার্লামেন্টারি চেম্বারে বসে আলোচনায় অংশ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। জাতীয় পরিষদে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে মাহমুদ খান আচাকজাইয়ের মনোনয়ন সংক্রান্ত বিষয়েই পিটিআই প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্পিকারের সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়েছিল।
এদিকে, পিটিআই নেতা ব্যারিস্টার আলী জাফর গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছেন, দলের প্রতিষ্ঠাতা কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে কোনো সংলাপ সম্ভব নয়। লাহোরে বিরোধী জোট তেহরিক তাহাফুজ আইন-ই-পাকিস্তানের (টিটিএপি) এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যৌথভাবে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এ মন্তব্য করেন। তিন দিনের সফরে লাহোরে অবস্থান করছে টিটিএপি, যা বিরোধীদের তথাকথিত ‘স্ট্রিট মুভমেন্ট’-এর অংশ হিসেবে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমাবেশে অংশ নিচ্ছে।
জোটটি এক্সে জানায়, শুক্রবার টিটিএপি প্রধান মাহমুদ খান আচাকজাই ও আল্লামা রাজা নাসির আব্বাস অ্যাডভোকেট চৌধুরী গোলাম আব্বাসের বাসভবনে আয়োজিত এক সমাবেশে যোগ দেন। ওই সমাবেশে বিপুলসংখ্যক সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা ও পিটিআই কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় ব্যারিস্টার আলী জাফর লাহোরে টিটিএপি প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান।
তিনি টিটিএপিকে তাদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতির জন্য চাপ দেওয়ার আহ্বান জানান। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইমরান খানের সঙ্গে কারও সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। আলী জাফর বলেন, ‘ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত কোনো আলোচনা বা সংলাপ শুরু হতে পারে না।’ তিনি লাহোরে পিটিআইয়ের নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে টিটিএপিকে ‘পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন’ দেওয়ার আশ্বাস দেন।