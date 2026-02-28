হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

হরমুজ প্রণালি। ছবি: নাসা

সমুদ্রপথে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রুট হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে ইরান।

ইরানের প্রভাবশালী রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পসের (আইআরজিসি) সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনো জাহাজকেই এই প্রণালি দিয়ে যাতায়াত করতে দেওয়া হচ্ছে না।

হরমুজ প্রণালি বন্ধের হুমকি ইরানের

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের মধ্যে অবস্থিত কৌশলগত পানিপথ হরমুজ প্রণালি। রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পসের পক্ষ থেকে এই পানিপথে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে প্রণালিটি বন্ধের বিষয়ে বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

হরমুজ প্রণালি সমুদ্রপথে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রুট। বিশেষ করে বিশ্বজুড়ে তেল পরিবহনে এই রুট সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। এই পথে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ তেল ও গ্যাস পরিবহন হয়।

