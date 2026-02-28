হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

দুবাই থেকে দোহা—মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইরানের ব্যাপক পাল্টা হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দুবাইয়ের বিলাসবহুল ফেয়ারমন্ট দ্য পাম হোটেলে হামলা চালিয়েছে ইরান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ বিমান হামলার জবাবে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে নজিরবিহীন পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে তেহরান। বিশেষ করে, যেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে এবং যারা যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র, সেসব দেশ লক্ষ্য করে দফায় দফায় মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালানো হচ্ছে।

আজ শনিবার সকাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া হামলার খণ্ডচিত্র নিচে তুলে ধরা হলো—

সংযুক্ত আরব আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের বিলাসবহুল ‘ফেয়ারমন্ট দ্য পাম’ হোটেলে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটেছে। দুবাই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পাম জুমেইরাহ এলাকার একটি ভবনে এ ‘দুর্ঘটনার’ পর অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা ইরানের একঝাঁক মিসাইল ও ড্রোন আকাশেই রুখে দিয়েছে। তবে দেশটি একে ইরানের পক্ষ থেকে ‘নির্লজ্জ হামলা’ হিসেবে অভিহিত করেছে।

কাতারের আল-উদেইদ ঘাঁটিতে আঘাত

কাতারের রাজধানী দোহায় অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আল-উদেইদকে লক্ষ্য করে বেশ কিছু বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা গেছে। ঘাঁটিটি মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

বাহরাইনে মার্কিন নৌঘাঁটিতে হামলা

বাহরাইনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা (বিএনএ) দেশটির সামরিক বাহিনীর বরাতে জানিয়েছে, বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন নৌবাহিনীর একটি ঘাঁটি সরাসরি ইরানি মিসাইল হামলার শিকার হয়েছে।

কুয়েত-ইরাকের বিমানবন্দর ও ঘাঁটিতে ড্রোন

কুয়েত সিটি ও আশপাশের এলাকায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ শোনা গেছে। দেশটির সংবাদ সংস্থা কুনা জানিয়েছে, কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লক্ষ্য করে চালানো একটি ড্রোন হামলায় টার্মিনালের সামান্য ক্ষতি হয়েছে এবং কয়েকজন কর্মচারী আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে, ইরাকের এরবিলের কাছে একটি মার্কিন ঘাঁটির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় একটি ইরানি ড্রোন ভূপাতিত করেছে মার্কিন আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।

জর্ডান ও ইসরায়েলের আকাশসীমায় উত্তেজনা

ইসরায়েলের প্রতিবেশী দেশ জর্ডান জানিয়েছে, তাদের সশস্ত্র বাহিনী দুটি ব্যালিস্টিক মিসাইল ভূপাতিত করেছে, যার ধ্বংসাবশেষ দেশটির বিভিন্ন স্থানে পড়েছে। এদিকে, ইসরায়েলজুড়ে সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, ইরান বেসামরিক নাগরিকদের আতঙ্কিত করতে এবং জনবসতি ধ্বংস করতে বড় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে।

