ইরানে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৫৩ ছাত্রী নিহত

ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান ভয়াবহ সংঘাতের মাঝে এক মর্মান্তিক ও রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ইরানের হরমুজগান প্রদেশে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, আজ শনিবার সকালে মিনাব শহরে ‘শাজারেয়ে তাইয়্যেবাহ’ নামক একটি বালিকা বিদ্যালয়ে সরাসরি বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৫৩ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে এবং আরও ৬৩ জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
মিনাব প্রদেশের গভর্নর মোহাম্মদ রাদমেহর এই বর্বরোচিত হামলার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে স্কুল ভবনটি সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও অনেকে চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
মর্মান্তিক এ ঘটনার পর মিনাব শহরজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং উদ্ধারকারী দলগুলো এখনো ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আহত ও নিহতদের উদ্ধারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনায় পুরো অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল শনিবার ভোররাত থেকেই ইরানের বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে যৌথভাবে এ ভয়াবহ আগ্রাসন শুরু করে। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর এমন সরাসরি আক্রমণকে ইরান সরকার যুদ্ধাপরাধ হিসেবে অভিহিত করেছে এবং এর চরম প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।
স্কুলে এ হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ইতিমধ্যে ইসরায়েলের দখলকৃত এলাকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে ব্যাপক পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে।
শত শত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে চালানো এই প্রতিশোধমূলক হামলায় পুরো অঞ্চল এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তেহরান থেকে জানানো হয়েছে, নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর এ হামলার জবাব তারা রণক্ষেত্রেই দেবে।