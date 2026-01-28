দুবাইয়ে হবে বিশ্বের প্রথম সোনার সড়ক

বিশ্ববাজারে এক বছরের বেশি সময় ধরে সোনার দামে আগুন ধরেছে। দিন দিন সে আগুনের উত্তাপ বাড়ছে। তার প্রভাব পড়ছে দেশে দেশে, অর্থনীতিতে লাগছে বড় ধাক্কা। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ সোনার খনিতে সমৃদ্ধ আরব দেশগুলোর পরিস্থিতি যেন উল্টো। কিছুদিন আগেই সৌদি আরবে নতুন সোনার খনি পাওয়া গেছে। আর এবার আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ দুবাইয়ে সোনার সড়ক তৈরির পরিকল্পনার কথা জানাল।
দুবাইভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, দুবাইয়ের সড়কটি হবে বিশ্বের প্রথম সোনার সড়ক। তবে কীভাবে সড়কটি নির্মাণ করা হবে, কতটুকু সোনা ব্যবহার হবে নির্মাণে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি কর্তৃপক্ষ। তারা বলছে, এ বিষয়ে পরে জানানো হবে।
দুবাইয়ের আবাসন কোম্পানি ইথরা দুবাই সম্প্রতি সেখানে একটি ‘গোল্ড ডিস্ট্রিক্ট’ উদ্বোধন করেছে। ওই অনুষ্ঠানেই সোনার সড়ক নির্মাণের ঘোষণা এসেছে।
খালিজ টাইমস জানায়, ২০২৪-২৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রায় ৫ হাজার ৩৪১ কোটি মার্কিন ডলারের (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬ লাখ ৫২ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা) সোনা রপ্তানি করেছে। তাদের কাছ থেকে সিংহভাগ সোনা কিনেছে সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ভারত, হংকং, তুরস্কসহ কয়েকটি দেশ।
দুবাইয়ের গোল্ড ডিস্ট্রিক্টকে বলা হচ্ছে আমিরাতের ‘স্বর্ণালংকারের নতুন ঠিকানা’। এখানে সোনানির্মিত বিভিন্ন জিনিস ও স্বর্ণালংকার পাওয়া যাবে। এখানে ক্রেতারা খুচরা, পাইকারি দরে যেমন কেনাকাটা করতে পারবেন, পাশাপাশি বিনিয়োগও করতে পারবেন। দুবাই গোল্ড ডিস্ট্রিক্টে সুগন্ধী, স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন ব্যবসা খাতের ১ হাজারের বেশি বিক্রেতা রয়েছেন।