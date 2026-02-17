হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

সৌদি আরবে দেখা গেছে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: গালফ নিউজ

সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। এর ফলে দেশটিতে আজ মঙ্গলবার রাত থেকেই ১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র রমজান মাস শুরু হচ্ছে। আগামীকাল বুধবার থেকে সৌদি আরবের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা সিয়াম সাধনা শুরু করবেন।

বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে গালফ নিউজ জানিয়েছে, সৌদি আরবের চাঁদ দেখা কমিটি সন্ধ্যায় বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে নতুন চাঁদ দেখার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

ঘোষণা অনুযায়ী, সৌদি আরবে বুধবার হবে রমজান মাসের প্রথম দিন। এ উপলক্ষে মসজিদগুলোতে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা সিয়াম সাধনার জন্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন।

চাঁদ দেখা যায়নি, বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরুর ঘোষণা ৮ দেশের

রমজান মুসলিম বিশ্বের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মাস। এই মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থেকে রোজা পালন করা হয়। পাশাপাশি কোরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা।

মক্কায় সেহরি কখন

সৌদি আরবে রমজান শুরুর ঘোষণার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে রোজা শুরুর প্রস্তুতি জোরদার হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ সাধারণত সৌদি আরবের ঘোষণার পরদিন থেকেই রোজা শুরু করে থাকে। তবে বাংলাদেশে সাধারণত সৌদি আরবের এক দিন পরে রোজা শুরু হয়। এই হিসাবে দেশে বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হতে পারে।

‘সৌদি আরবে সূর্যাস্তের আগেই অস্ত যাবে নতুন চাঁদ, খালি চোখে দেখা যাবে না’

উল্লেখ্য, রমজান মাস শেষে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে উদ্‌যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। তার আগে এক মাসব্যাপী সংযম, ত্যাগ ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটবে মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের এই পবিত্র সময়।

সম্পর্কিত

এবার সৌদি আরবে দীর্ঘতম ও ক্ষুদ্রতম রোজা কত ঘণ্টার

মক্কায় সেহরি ও ইফতার কখন

চাঁদ দেখা যায়নি, বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরুর ঘোষণা ৮ দেশের

‘সৌদি আরবে সূর্যাস্তের আগেই অস্ত যাবে নতুন চাঁদ, খালি চোখে দেখা যাবে না’

শাবান মাস সমাপ্তির চাঁদ আমিরাতে, রমজানের চাঁদ দেখার অপেক্ষা

৬০ দিনের মধ্যে অস্ত্র ছাড়ার হুমকি ইসরায়েলের, প্রত্যাখ্যান হামাসের

তেল-খনিজ খাতে মার্কিন বিনিয়োগ ও উড়োজাহাজ কেনায় আগ্রহী ইরান

পশ্চিম তীরের ভূখণ্ড ‘খাস জমি’ হিসেবে নিবন্ধনের আইন করল ইসরায়েল

গাজা পুনর্গঠনে ৫ বিলিয়ন ডলারের অঙ্গীকার ট্রাম্পের, আরও ১১ ফিলিস্তিনিকে হত্যা

রমজানে আল-আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশ সীমিত করতে যাচ্ছে ইসরায়েল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা