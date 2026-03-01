আরব আমিরাতে ইরানের হামলায় বাংলাদেশি নিহত

ইরানি ড্রোনের আঘাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তিনিসহ এই দেশে হামলায় প্রাণহানি বেড়ে তিনজন হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৫৮ জন। তবে তাদের আঘাত গুরুতর নয়।
সিএনএন জানায়, আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, নিহত তিনজনের মধ্যে একজন বাংলাদেশি, একজন নেপালের এবং একজন পাকিস্তানের নাগরিক। তাঁরা সবাই ইরানি ড্রোনের আঘাতে নিহত হয়েছেন।
আরব আমিরাত জানিয়েছে, দেশটিকে লক্ষ্য করে ইরান এ পর্যন্ত ১৬৫টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এর মধ্যে ১৫২টি তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে। ১৩টি সাগরে গিয়ে পড়েছে। এ ছাড়া দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও ছুড়েছে ইরান। দুটোই ধ্বংস করা হয়েছে।
ইরান আরব আমিরাত লক্ষ্য করে এ পর্যন্ত ৫৪১টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে ৫০৬টিই ধ্বংস করা হয়েছে। বাকি ৩৫টি দেশের বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে।