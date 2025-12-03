ক্যারিবীয় সাগরে নৌকায় হামলা, কলম্বিয়ায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিহতের পরিবারের পিটিশন দাখিল

ক্যারিবীয় সাগরে নৌকায় মাদক বহন করা হচ্ছে অভিযোগ তুলে হামলার ঘটনায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্তঃআমেরিকান মানবাধিকার কমিশন (আইএএইচআর)-এ একটি পিটিশন দাখিল করেছে কলম্বিয়ার এক পরিবার। গতকাল মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক ওই কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে তাঁরা জানায়, গত ১৫ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার নাগরিক আলেহান্দ্রো কাররানসা মেদিনাকে যুক্তরাষ্ট্রের এক বিমান হামলায় বেআইনিভাবে হত্যা করা হয়েছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় চালানো হামলার বিরুদ্ধে প্রথম আনুষ্ঠানিক অভিযোগ এই পিটিশন।
অভিযোগটি দাখিল করেছেন পিটসবার্গভিত্তিক মানবাধিকার আইনজীবী ড্যান কোভালিক। আবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ক্যারিবীয় সাগরের কলম্বিয়ার উপকূলে আলেহান্দ্রো আন্দ্রেস কাররানসা মেদিনার নৌকায় বোমা হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। এই হামলায় কাররানসা মেদিনার মৃত্যু হয়।
কোভালিক তাঁর আবেদনে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে এই ঘটনার জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেন। হেগসেথের নিজস্ব বক্তব্যের ভিত্তিতেই তাঁকে দায়ী করা হয়েছে উল্লেখ করে আবেদনে বলা হয়েছে, ‘বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ আলেহান্দ্রো কাররানসা মেদিনার মতো নৌকায় বোমা হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ওই নৌকাগুলোর সবাইকে হত্যার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মন্ত্রী হেগসেথ স্বীকার করেছেন যে তিনি এসব আদেশ দিয়েছেন, যদিও যাদের লক্ষ্য করে এমন বোমা হামলা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, তাদের পরিচয় তিনি জানতেন না।’
অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ‘এখানে বর্ণিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথের কর্মকাণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অনুমোদন করেছেন।’
আমেরিকান স্টেটস অর্গানাইজেশনের অংশ আইএএইচআর মূলত ‘পশ্চিম গোলার্ধে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন’ নিশ্চিত করার জন্য গঠিত। যুক্তরাষ্ট্র এই সংগঠনের সদস্য। গত মার্চে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর লিখেছিল, ‘যুক্তরাষ্ট্র আইএএইচআরের শক্তিশালী সমর্থক হতে পেরে আনন্দিত এবং কমিশনের কাজ ও এর স্বাধীনতাকে সমর্থন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইএএইচআরের স্বশাসন বজায় রাখা এই অঞ্চলে আমাদের মানবাধিকার নীতির একটি প্রধান ভিত্তি।’
এদিকে হোয়াইট হাউস বলছে, আইন ব্যাখ্যার নতুন একটি পদ্ধতির ভিত্তিতে এসব হামলা ন্যায়সঙ্গত।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আন্না কেলি অভিযোগ বা কাররানসা মেদিনার মৃত্যুর বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তিনি ইমেইলে লিখেছেন, সংবাদমাধ্যমগুলো এখন বিদেশি সন্ত্রাসীদের জন্য পক্ষে কথা বলছে যারা প্রাণঘাতী মাদক পাচার করে এবং আমেরিকানদের হত্যা করার উদ্দেশ্য রাখে।
ট্রাম্প প্রশাসনের বোমা হামলার দ্বিতীয় নিহত ৪২ বছর বয়সী কাররানসা মেদিনা। প্রশাসন স্বীকার করেছে, সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় মোট ২১টি হামলা চালানো হয়েছে। কাররানসার পরিবার জানায়, তিনি পেশায় জেলে এবং প্রায়ই মাছ ধরতে সাগরে যেতেন।
হামলার দিন ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ঘোষণা দেন, ‘আজ সকালে আমার আদেশে মার্কিন সামরিক বাহিনী দক্ষিণ কমান্ড (সাউথকম) অত্যন্ত সহিংস মাদক পাচারকারী কার্টেল ও মাদক সন্ত্রাসীদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কাইনেটিক হামলা চালিয়েছে।
পোস্টে ট্রাম্প একটি ভিডিও সংযুক্ত করেন। যেখানে দেখা যায়, একটি ছোট নৌকা পানিতে ভেসে আছে এবং এরপর সেটিতে হামলা চালানো হয়েছে।
যদিও ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে এই নৌকাটি ভেনেজুয়েলা থেকে এসেছে। কিন্তু কিছু সময় পরই কলম্বিয়ার সরকার তাদের কলম্বিয়ান হিসেবে শনাক্ত করে।
পিটিশন দাখিল করে কোভালিক বলেন, ‘আমরা মনে করি, এটি মেদিনাকে হত্যার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানোর একটি কার্যকর উপায়। আমরা তাঁর পরিবারের হয়ে ক্ষতিপূরণ চাইব। আমরা চাই যুক্তরাষ্ট্রকে এই নৌকায় হামলা চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হোক। এটি হয়তো প্রথম ধাপ, কিন্তু আমরা মনে করি, এটি ভালো একটি শুরু।’