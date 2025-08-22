হোম > বিশ্ব > ভারত

দিল্লিতে প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি, আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সড়কে ঘুরে বেড়ানো কুকুর নিয়ে দিল্লির রাজপথ বেশ কিছুদিন ধরে উত্তাল। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এই অবস্থায় দিল্লির পথকুকুর ইস্যুতে নতুন রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। এ রায়ে প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

আদালত বলেন, প্রশাসনকে খাবারের নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করতে হবে। এর বাইরে কেউ রাস্তার মাঝে খাওয়ালে শাস্তির মুখে পড়তে পারেন।

এর আগে দুই বিচারপতির বেঞ্চ সব কুকুরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে রায় স্থগিত করে আজ শুক্রবার তিন বিচারপতির বেঞ্চ নতুন নির্দেশ দিলেন।

সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি পৌরসভাকে পাঁচ হাজার কুকুরের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি দেশজুড়ে এ ব্যবস্থা চালুর কথা বলেছেন।

আদালত বলেন, অকারণে সব কুকুরকে আশ্রয়ে আটকে রাখা যাবে না। তবে প্রতিটি কুকুরকে বন্ধ্যাত্বকরণ ও টিকাদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এরপর তাদের আবার সড়কে ছেড়ে দেওয়া হবে।

আদালত আরও নির্দেশ দেন, র‍্যাবিস আক্রান্ত বা হিংস্র কুকুরকে আশ্রয়ে রাখতে হবে। অন্যদিকে সাধারণ কুকুরদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে।

আট সপ্তাহ পর মামলার অগ্রগতি নিয়ে আবার শুনানি হবে।

আদালতের এ রায়ে দিল্লির পশুপ্রেমীরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এভাবে কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মানুষ ও প্রাণীর নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

