হোম > বিশ্ব > ভারত

মানালির ৬৮৫ সড়কে বরফে ঢাকা হাজারো গাড়ি, আটকে পড়েছেন লাখো পর্যটক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তুষারপাতে মানালির ৬৮৫টি সড়কে যানচলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ছবি: টাইমস অব ইন্ডিয়া

ভারতের হিমাচল প্রদেশের জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা মানালি। কুলু জেলার এই পর্যটন কেন্দ্রে বছরের এ সময়টায় পর্যটকদের বেশ ভিড় দেখা যায়। এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, তুষারপাতের কারণে পর্যটকে পূর্ণ মানালির অবস্থা এখন বিপর্যস্ত। সড়কগুলোতে যানবাহনের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। পর্যটকরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভয়াবহ যানজটে আটকে আছেন। কোঠি থেকে মানালি পর্যন্ত একটি অংশে যানজট প্রায় ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়েছে।

দীর্ঘ সাপ্তাহিক ছুটি আর তুষারপাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রায় তিন মাসের শুষ্ক আবহাওয়ার পর এটিই মৌসুমের প্রথম তুষারপাত। মানালির হোটেলগুলোতে তিল ধারণের জায়গা নেই। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে পর্যটকরা এখন কুলুর দিকে চলে যাচ্ছেন।

এনডিটিভি থেকে জানা যায়, তুষারপাতে রাজ্যজুড়ে ৬৮৫টি সড়কে যানচলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপজাতি অধ্যুষিত লাহাউল ও স্পিতি জেলায়। এ ছাড়া চাম্বায় ১৩২ টি, মান্ডিতে ১২৬ টি, কুলুতে ৭৯ টি, সিরমৌরে ২৯ টি, কিন্নৌরে ২০ টি, কাংড়ায় চারটি, উনায় দুটি এবং সোলানে একটি সড়ক বন্ধ রয়েছে।

সিমলা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ঢাল্লির পর যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ হিন্দুস্তান–তিব্বত সড়কের একটি বড় অংশ ঘন তুষারে ঢেকে গেছে।

গতকাল শনিবার একজন সরকারি কর্মকর্তা জানান, ভারী তুষারপাতের কারণে পুরো কিন্নৌর জেলা এবং সিমলা জেলার নারকান্দা, জুব্বাল, কোটখাই, কুমারসাইন, খরাপাথর, রোহরু ও চোপালের মতো শহরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

তুষারপাতে মানালির ৬৮৫টি সড়কে যানচলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ছবি: টাইমস অব ইন্ডিয়া

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া এই যানজট ২৪ ঘণ্টা পরেও কাটেনি। হাজার হাজার পর্যটক তাদের যানবাহনে আটকা পড়েছেন এবং যান চলাচল সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা যায়, যানবাহনগুলো তুষারের পুরু চাদরে ঢাকা পড়ে আছে।

সরকারি কর্মকর্তারা আরও জানান, ‘পশ্চিমী ঝঞ্ঝা’ (পশ্চিম দিক থেকে আসা মেঘ-বৃষ্টি ও শীতল বাতাস)-এর কারণে ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে ভারী তুষারপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হিমাচল প্রদেশ সরকার রাজ্যজুড়ে একটি সতর্কবার্তা জারি করেছে।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ভূমধ্যসাগরীয়-কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল থেকে উদ্ভূত পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং আফগানিস্তান-পাকিস্তান অঞ্চল হয়ে আসা একটি ঝড় আগামী রোববার পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। এর প্রভাবে আরও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ছাড়া আগামীকালের জন্য কাংড়া, মান্ডি, সোলান, উনা, বিলাসপুর, হামিরপুর ও সিরমৌর জেলায় ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কায় হলুদ সতর্কতা (ইয়েলো ওয়ার্নিং) জারি করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

৫০ পর্যন্ত গুনতে না পারায় ৪ বছরের কন্যাকে পিটিয়ে হত্যা করল বাবা

নিজের চিড়িয়াখানার থিমে অবিশ্বাস্য দামে ঘড়ি বানিয়ে নিলেন অনন্ত আম্বানি

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

দিল্লিতে হঠাৎ বৃষ্টি, কাশ্মীরে ভারী তুষারপাত

ভারতে আবারও বাংলাদেশি তকমা দিয়ে মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা

কাশ্মীরে খাঁড়া উঠতে গিয়ে ২০০ ফুট খাদে ভারতীয় সাঁজোয়া যান, ১০ সেনা নিহত

ইইউর সঙ্গে ‘উচ্চাভিলাষী’ নিরাপত্তা–প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যাচ্ছে ভারত, স্বাক্ষর আগামী সপ্তাহে

দেশীয় খাবার নিয়ে বর্ণবাদের শিকার: যুক্তরাষ্ট্রে ২ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ পেলেন ভারতীয় যুগল

ঠান্ডা পানিতে নামলেন না উদ্ধারকর্মী, ৭০ ফুট গভীর গর্তে যুবকের মৃত্যু

বাংলাদেশ থেকে কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়ে নিচ্ছে ভারত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা