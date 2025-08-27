মুসলমানদের ফের অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছে আসামের বোদোল্যান্ড নির্বাচন

আসামে আবারও বড় ধরনের রাজনৈতিক সমীকরণ সামনে আসছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন বোদোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর এই অঞ্চলের চারটি জেলা—কোকরাঝাড়, বক্সা, চিরাং ও ওডালগুড়িতে—মোট ৪০টি আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর ভোট গণনার পর ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বোদোল্যান্ড অঞ্চলের ক্ষমতার পালাবদল ঘটবে কি না, তা নিয়ে এখন রাজনৈতিক অঙ্গনে জোর আলোচনা চলছে।
নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনের জন্য মডেল কোড অব কন্ডাক্ট জারি করেছে এবং ভোটার তালিকা সংশোধন করেছে। এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় ১০০ বছরের বেশি বয়সী ভোটারদের নাম যাচাই করা হয়েছে এবং একই পরিবারের ১০ বা তার বেশি সদস্য থাকলে তাদের নামও পুনরায় পরীক্ষা করা হয়েছে।
তবে এই পদক্ষেপ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বহু প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব নিয়ে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে অনিশ্চয়তা চলছে, এখন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায়ও তাঁদের প্রান্তিক করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বোদোল্যান্ড অঞ্চলের ক্ষমতার দৌড়ে বোদো উপজাতি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল যখন সক্রিয়, তখন বাঙালি মুসলমান ভোটাররা অনেক ক্ষেত্রেই নীরব থাকছেন। এই জনগোষ্ঠীর ভোটাররা যেকোনো আসনের ফলাফল পাল্টে দিতে পারেন, তবু রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে তাঁদের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অনেক ভোটারের আশঙ্কা, তাঁরা ভোটাধিকার পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারবেন কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, যদি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রবণতা চলতে থাকে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়, তবে তা আসামের রাজনৈতিক ভারসাম্যে দীর্ঘমেয়াদে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। তাই বোদোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের এই নির্বাচন শুধু আঞ্চলিক শাসনকাঠামোর পরিবর্তন নয়, বরং নাগরিকত্ব বিতর্কে জর্জরিত বাঙালি মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও এক ধরনের ইঙ্গিত বহন করছে।