সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা মোদি কেন পুতিন-সির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন—প্রশ্ন ট্রাম্পের উপদেষ্টার

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো আবারও ভারতের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। গতকাল রোববার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন।
চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে মোদি, পুতিন ও সি একসঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন। পরে মোদি ও পুতিন একই গাড়িতে চড়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের ভেন্যুতে যান। এ দৃশ্যকে ঘিরে নাভারো তাঁর প্রশ্নটি উত্থাপন করেন।
নাভারো বলেন, ‘মোদি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা। কিন্তু আমি বুঝি না, কেন তিনি পুতিন ও সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন।’ তিনি আরও অভিযোগ করেন, ভারত এখন রাশিয়ার জন্য একটি অর্থ বৈধকরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
নাভারো দাবি করেছেন, মার্কিন শুল্কনীতির চাপই ভারত, রাশিয়া ও চীনকে পশ্চিমা প্রভাব মোকাবিলায় আরও কাছাকাছি এনেছে।
ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের ওপর সাম্প্রতিক সময়ে ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। এর মধ্যে রাশিয়ার তেল ও অস্ত্র কেনায় বাড়তি ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক কর যুক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, এই অর্থই ইউক্রেনে যুদ্ধ চালাতে রাশিয়াকে সহায়তা করছে।
নাভারো ভারতকে ‘মহারাজা অব ট্যারিফস’ বা ‘শুল্কের মহারাজা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ভাষায়, ‘ভারত আমাদের কাছে বাজার খুলছে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মার্কিন শ্রমিক ও করদাতারা আর ইউক্রেনের মানুষ মারা যাচ্ছেন রুশ ড্রোন হামলায়।’
ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়েও নাভারো মন্তব্য করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ভারতের ব্রাহ্মণেরা সাধারণ মানুষের ক্ষতির বিনিময়ে মুনাফা করছে। ভারতের বর্ণব্যবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জনগণের এ বাস্তবতা বোঝা উচিত।
ভারত অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, ৫০ শতাংশ শুল্ক ‘অন্যায্য ও অযৌক্তিক’। দেশটি ১৪০ কোটির বেশি মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো দামে জ্বালানি নিশ্চিত করতে রাশিয়ার তেল কিনছে। বর্তমানে ভারতের তেলের ৩৫–৪০ শতাংশ আসে রাশিয়া থেকে, যা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির আগে ছিল মাত্র ২ শতাংশেরও কম।
ভারত ও রাশিয়া ঘোষণা করেছে—আগামী পাঁচ বছরে তাদের বার্ষিক বাণিজ্য ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করবে। অন্যদিকে ট্রাম্প নিজেও বারবার ভারতের বাণিজ্যনীতি ও শুল্ককে ‘বিশ্বের সবচেয়ে বিরক্তিকর ও অন্যায্য’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এমনকি সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ভারত ও রাশিয়াকে ‘মৃত অর্থনীতি’ বলেও আখ্যায়িত করেন।