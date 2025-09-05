মার্কিন-ভারত উত্তেজনায় নতুন রণক্ষেত্র ‘টুথপেস্ট’

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক উত্তেজনা এবার পৌঁছে গেছে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে। মার্কিন ব্র্যান্ড কোলগেট-পামোলিভের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় কোম্পানি ডাবর তাদের পণ্যকে ‘স্বদেশি’ পরিচয়ে তুলে ধরে ভোক্তাদের বিদেশি ব্র্যান্ড বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছে।
সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবারও দেশবাসীকে ‘স্বদেশি’ পণ্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি শিশুদের বিদেশি ব্র্যান্ডের তালিকা তৈরি করতে এবং শিক্ষকদের সেসব বর্জনের পরামর্শ দিতে বলেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। এর পর থেকেই মোদির সমর্থকেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যাকডোনাল্ডস, পেপসি, অ্যাপলের মতো মার্কিন ব্র্যান্ড বর্জনের ডাক দিচ্ছেন।
শুক্রবার রয়টার্স জানিয়েছে, শুল্ক নিয়ে এই দ্বন্দ্বের সুযোগে ১১ বিলিয়ন ডলার বাজারমূল্যের ডাবর কোম্পানি দেশজ ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের প্রচারে নেমেছে। ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’ পত্রিকায় ডাবরের দেওয়া বিজ্ঞাপনে কোলগেটের মতো দেখতে একটি প্যাকেটের ছবি ব্যবহার করে লেখা হয়েছে—‘ভারতের প্রিয় টুথপেস্ট আসলে আমেরিকান, আর ডাবর হলো স্বদেশি বিকল্প।’ বিজ্ঞাপনে আরেকটি স্লোগান ছিল—‘ওরা জন্মেছে ওখানে, আমরা এখানে।’
ইউরোমনিটরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতের টুথপেস্ট বাজারে কোলগেটের শেয়ার ৪৩ শতাংশ, ইউনিলিভারের পেপসোডেন্ট ২০ শতাংশের মতো, আর ডাবরের অংশ ১৭ শতাংশ। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার বিশাল দেশটিতে মার্কিন ব্র্যান্ডের প্রভাব এখন গ্রামীণ এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমাজন ইন্ডিয়ার মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মের কারণে। তবে টাইমস অব ইন্ডিয়া সংবাদপত্রে ডাবর-এর বিজ্ঞাপনে এখন একটি কিউআর কোড দেওয়া হচ্ছে। এই কোড স্ক্যান করলে গ্রাহকেরা অ্যামাজন-ইন্ডিয়া ওয়েবসাইটের একটি শপিং লিংকে প্রবেশ করছেন। দেশীয় পণ্যের অনলাইন বিক্রির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখানেই হয়ে থাকে।
যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কার্তিক শ্রীনিবাসন এই ধরনের প্রচার কৌশলকে বলছেন ‘মোমেন্ট মার্কেটিং’। এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলো মূলত চলমান পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভোক্তার আবেগকে পণ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। এই কৌশল ব্যবহার করছে আরও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। উদাহরণস্বরূপ—ভারতের শীর্ষ দুগ্ধ কোম্পানি ‘আমূল’ সামাজিক মাধ্যমে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ শিরোনামে একটি কার্টুন প্রকাশ করে প্রচারণা চালাচ্ছে। এমনকি পুরোনো ই-মেইল সেবাদাতা ‘রেডিফ’ বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের ‘ভারতের ই-মেইল’ বলে দাবি করছে।
এভাবে বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব এখন ভোক্তার দাঁত মাজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একদিকে দেশপ্রেম, অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানির বাজার দখলের প্রতিযোগিতা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।