হোম > বিশ্ব > ভারত

আবারও ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে আটক শুরু, নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে আসামের হাজারো পরিবার

কলকাতা প্রতিনিধি  

বাংলাদেশি অভিযুক্ত করে আসামে আবারও ধরপাকড় শুরু হয়েছে। ছবি: আল-জাজিরা

ভারতের আসাম রাজ্যে আবারও শুরু হয়েছে ‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে ধরপাকড়। রাজ্য সরকার দাবি করছে, সীমান্ত পেরিয়ে আসামে অনেক বাংলাদেশি ঢুকেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্স বলছে, বাস্তবে এই অভিযানের মূল শিকার হচ্ছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আসামে থাকা বাংলা ভাষাভাষী পরিবারগুলো। তাদের বাড়িঘর ভাঙা হচ্ছে, উচ্ছেদ করা হচ্ছে। শুধু গত কয়েক মাসেই ৩৪০০টিরও বেশি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, এটি বেশ পরিকল্পনা করেই করা হচ্ছে। মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাঁদের ‘রাষ্ট্রহীন’ করে দেওয়া হচ্ছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন নিয়মে প্রাপ্তবয়স্কদের আধার কার্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভুগবেন। আধার কার্ড না থাকলে নাগরিক পরিচয় দেওয়া আরও কঠিন হয়ে যাবে।

২০১৯ সালের এনআরসি থেকে বাদ পড়া প্রায় ১৯ লাখ মানুষের অবস্থা এখনো অনিশ্চিত। অনেকের নাম ভোটার তালিকা থেকেও কেটে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের আগে আবারও তালিকা যাচাই শুরু হয়েছে, যাতে আরও মানুষ ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় ভুগছেন। কলকাতার মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, ‘ভোটাধিকার হারানো মানেই নাগরিকত্বই প্রশ্নের মুখে পড়া।’

সম্প্রতি খায়রুল ইসলাম নামে আসামের স্থানীয় শিক্ষককে বাংলাদেশে পুশ ইন করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ন্যাশনাল হেরাল্ডকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, ‘আমার স্বামী ভারতীয় নাগরিক। আমরা ন্যায়বিচার চাই।’

আসামে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মনে এখন একটাই ভয়, আজ হয়তো তারা নাগরিক, কিন্তু কাল সকালে যদি প্রশাসন এসে বলে, ‘তুমি বিদেশি’ তাহলে দাঁড়াবেন কোথায়?

এটাই আসামের আজকের চিত্র। বাঙালি মানেই এখন সন্দেহ। নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে রাত কেটে যাচ্ছে হাজারো পরিবারের।

বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অজুহাতে আসামে আধার কার্ড বিতরণ বন্ধ করল বিজেপি সরকার
সম্পর্কিত

ফের গ্রেপ্তার তৃণমূলের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা

পাকিস্তানকে বন্যা নিয়ে সতর্ক করে শুভেচ্ছার নিদর্শন দিল ভারত

মুসলিম হয়েও ‘মাইসুরু দশহরা’ উদ্বোধন করবেন বানু মুশতাক—রাজ্যের সিদ্ধান্তে নাখোশ বিজেপি

মোদি বিএ পাস কি না, এর প্রমাণ দিতে বাধ্য নয় বিশ্ববিদ্যালয়—হাইকোর্টের রায়

মৃত ভোটারদের নিয়ে কেন ‘চা-পার্টির’ আয়োজন করলেন রাহুল গান্ধী

ভারতের ওপর শুল্ক চাপালেই কি রাশিয়া হার মানবে

জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারি অফিসে পেনড্রাইভ, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার নিষিদ্ধ

স্বামীকে বাঁচাতে কলিজার টুকরা দিলেন স্ত্রী, মারা গেলেন দুজনেই

উত্তর প্রদেশে তীর্থযাত্রী বহনকারী ট্রলিতে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ৮

ওয়াশিংটনে লবিং ফার্ম নিয়োগ করেছে ভারত, খরচ কত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা