ইসরায়েল থেকে অস্ট্রেলিয়া, মোদির জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন যাঁরা

কোনো বিশ্বনেতার জন্মদিনে অন্য দেশের শীর্ষ নেতারা বিশেষ ভিডিও বার্তা পাঠাবেন, এমন ঘটনা বিরল। কিন্তু বুধবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্বের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতার এমন ভিডিও বার্তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, এসব বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির বৈশ্বিক ভাবমূর্তি গঠনে তাঁর প্রভাবকেই তুলে ধরে। ইসরায়েলের বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যান্থনি অ্যালবানিজের মতো নেতারা তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব জোরদার করার জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।
মোদিকে নিজের ‘বন্ধু’ সম্বোধন করে নেতানিয়াহু ২৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও বার্তায় তাঁদের মধ্যকার উষ্ণ সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য তুলে ধরেন। মোদির প্রথম নাম ধরে সম্বোধন করে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদি, আমার বন্ধু নরেন্দ্র, আপনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আপনি আপনার জীবনে ভারতের জন্য অনেক কিছু অর্জন করেছেন। আপনার নেতৃত্বে আমরা একসঙ্গে ভারত ও ইসরায়েলের বন্ধুত্বে অনেক কিছু অর্জন করেছি। শিগগির আপনার সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় আছি। আমরা যেন আমাদের অংশীদারত্ব ও বন্ধুত্বকে আরও অনেক ওপরে নিয়ে যেতে পারি। শুভ জন্মদিন, আমার বন্ধু।’
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজও তাঁর ২১ সেকেন্ডের ভিডিও বার্তায় মোদিকে ‘বন্ধু’ হিসেবে অভিহিত করেন এবং অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবদানের প্রশংসা করেন। অস্ট্রেলিয়া ভারতের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং উভয় দেশ কোয়াড জোটের অংশ। অ্যালবানিজ বলেন, ‘আমি আরও অনেক বছর বন্ধুত্ব ও অগ্রগতির প্রত্যাশা করি...আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। ভারত ও অস্ট্রেলিয়া এমন শক্তিশালী বন্ধুত্বে গর্বিত এবং আমরা ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস্য অবদানের জন্য প্রতিদিন কৃতজ্ঞ।’
সম্ভবত সবচেয়ে দীর্ঘ জন্মদিনের শুভেচ্ছা এসেছে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সনের কাছ থেকে। লুক্সনের ভিডিও প্রায় ৪০ সেকেন্ডের ছিল। এই বছরের মার্চে ভারত সফর করা লুক্সন হিন্দিতে মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বার্তা শুরু করেন। তিনি বলেন, ‘কিয়া ওড়া (নিউজিল্যান্ডের ভাষায় সুস্বাস্থ্য কামনা করে সম্বোধন), নমস্কার, আমার প্রিয় বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদি...৭৫ বছর আপনার জন্য একটি মাইলফলক। এটি আপনার নেতৃত্বের প্রজ্ঞার প্রতিফলন। কারণ, আপনি ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন।’ লুক্সন আরও বলেন, নিউজিল্যান্ড নিরাপত্তার বিষয়ে ভারতের সঙ্গে অংশীদার হতে আগ্রহী। তিনি তাঁর ভারত সফরের কথা স্মরণ করেন এবং মোদিকে শিগগির নিউজিল্যান্ড সফরের আমন্ত্রণ জানান।
একই ধরনের ভিডিও বার্তা সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগেও পোস্ট করেন।
ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি গত বছরের জি৭ শীর্ষ সম্মেলনের একটি সেলফি পোস্ট করে মোদির ৭৫তম জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। মোদির নেতৃত্বের প্রশংসা করে ছবির ক্যাপশনে মেলোনি লেখেন, ‘ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা। তাঁর শক্তি, দৃঢ়তা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অনুপ্রেরণার উৎস। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করি, যাতে তিনি ভারতকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করতে পারেন এবং আমাদের দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে পারেন।’
এ ছাড়া মধ্যরাতে মোদিকে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অনেকে বলছেন, ট্রাম্পের এই ফোনকল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুন গতি আনবে। সম্প্রতি রাশিয়া থেকে তেল কেনার অভিযোগে ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশসহ মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এরপরই দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল দেখা দেয়।