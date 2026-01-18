ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেল ভারত

গাজা উপত্যকায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধপরবর্তী প্রশাসনিক কাঠামো ঢেলে সাজাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা ‘বোর্ড অব পিস’ বা শান্তি পরিষদে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে ভারত। বার্তা সংস্থা রয়টার্স নয়াদিল্লির একটি জ্যেষ্ঠ সরকারি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ভারতকে এই বৈশ্বিক শান্তি উদ্যোগের অংশ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে ভারত এই জোটে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবে কি না, তা নিয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা প্রতিক্রিয়া জানায়নি দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
‘বোর্ড অব পিস’ আসলে কী?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ড গাজার দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ, পুনর্গঠন ও দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা তদারকি করবে।
ট্রাম্প এই বোর্ডে যোগ দিতে ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।
বোর্ডের খসড়া অনুযায়ী, কোনো দেশ যদি তিন বছরের বেশি সময় এই বোর্ডে প্রভাব ধরে রাখতে চায়, তবে তাকে অন্তত ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলার নগদ অনুদান দিতে হবে। এই অর্থ গাজার পুনর্গঠনে ব্যয় করা হবে।
আমন্ত্রণটি এমন এক সময়ে এল, যখন শুল্ক ইস্যুতে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি পণ্যের ওপর প্রায় ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর রয়েছে, যা বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ। দুই পক্ষ শুল্ক কমানোর বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে সম্পর্কের এই অবনতি। এ ছাড়া রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা এবং ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণেও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সংঘাত চলছে।
এদিকে ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ইতিমধ্যে এই শান্তি উদ্যোগে সাড়া দিয়েছে। আজ রোববার সকালে এক বিবৃতিতে ইসলামাবাদ জানায়, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় তারা আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকবে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ও জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহকেও এই বোর্ডে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
ট্রাম্প এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে থাকছেন। এ ছাড়া এর নির্বাহী কমিটিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গার মতো ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।