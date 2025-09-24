হোম > বিশ্ব > ভারত

লাদাখের আন্দোলনের নেপথ্যে ‘থ্রি ইডিয়টস’র সেই ফুনসুখ ওয়াংড়ু!

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সোনম ওয়াংচুক। ছবি: এএফপি

লাদাখের লেহ শহরে বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে চারজন নিহত ও ৭০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। প্রথমে চলমান একটি অনশন কর্মসূচির প্রতি সংহতি জানিয়ে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ শুরু হয়। তবে বিক্ষোভকারীরা যখন বিজেপির স্থানীয় কার্যালয় ও লেহ হিল কাউন্সিল সচিবালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে তখন সহিংস রূপ নেয়।

বিজেপির কার্যালয় ছাড়াও বেশ কয়েকটি গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা কার্যালয়ের আসবাবপত্র ও কাগজপত্র পুড়িয়ে দেয়। পরে অতিরিক্ত বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং কয়েক ঘণ্টার সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়, তবে শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। সহিংসতার পর কর্তৃপক্ষ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৬৩ ধারা অনুযায়ী পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ করে কারফিউ জারি করেছে।

লাদাখে কী ঘটেছিল?

লেহতে বুধবার আলাদা রাজ্যের মর্যাদা ও ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। ১৫ দিনের অনশন শেষ করে ওয়াংচুক মঙ্গলবার তাঁর সমর্থকদের সহিংসতা এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকের জন্য ৬ অক্টোবর দিন ধার্য ছিল, কিন্তু বিক্ষোভকারীরা অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে আলোচনার তারিখ এগিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছিলেন।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বুধবার এনডিএস মেমোরিয়াল গ্রাউন্ডে বিশাল জনসমাগম হয়। সেখান থেকে শত শত বিক্ষোভকারী শহরজুড়ে মিছিল করে। তারা লাদাখকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা ও ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্তির সমর্থনে স্লোগান দেয়।

বিক্ষোভকারীরা যখন বিজেপির কার্যালয় ও হিল কাউন্সিলে পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করে, তখন উত্তেজনা বেড়ে যায়। প্রথমে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা আরও সহিংস হয়ে উঠলে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালায়।

এদিকে, আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া লেহ অ্যাপেক্স বডির (এলএবি) অনশন বুধবার তৃতীয় সপ্তাহে পা রাখে। দীর্ঘ সময় অনশন করার কারণে ৭২ বছর বয়সী চেরিং আংচক এবং ৬০ বছর বয়সী ডোমা নামে দুজন প্রবীণ অংশগ্রহণকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার পরপরই সোনম ওয়াংচুক অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন এবং সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান।

কে এই সোনম ওয়াংচুক?

সোনম ওয়াংচুক একজন জলবায়ু কর্মী এবং পেশায় একজন যান্ত্রিক প্রকৌশলী। ২০১৮ সালে তিনি র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৯৮ সালে তিনি সেকমল (SECMOL–Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh) স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল লাদাখি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস পুনর্গঠন।

কাশ্মীরের লাদাখে পৃথক রাজ্য ও চাকরিতে কোটার দাবিতে বিক্ষোভ, সহিংসতায় নিহত ৪

র‍্যামন ম্যাগসেসের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তন ও হিমবাহ গলার কারণে পাহাড়ি অঞ্চলের পানি সংকট সমাধানে সোনম ওয়াংচুক ‘আইস স্তূপা’ নামক একটি কৃত্রিম হিমবাহ উদ্ভাবন করেন, যা শীতকালে অপচয় হওয়া পানি সংরক্ষণ করে।

এক্সে নিজের বায়োতে সোনম ওয়াংচুক লিখেছেন, ‘ইঞ্জিনিয়ার থেকে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারক’। বলিউডের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ‘থ্রি ইডিয়টস’ (২০০৯)-এর ফুনসুখ ওয়াংড়ু চরিত্রটি তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত।

চীনের সীমান্তঘেঁষা লাদাখের বিক্ষোভেও জেন-জিরা, ভারত কি উদ্বিগ্ন

লাদাখিদের প্রধান দাবি

লাদাখিদের প্রধান দাবিগুলো হলো—সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় বিশেষ সাংবিধানিক সুরক্ষা, লাদাখকে আলাদা রাজ্যের মর্যাদা প্রদান এবং এই অঞ্চলের ভঙ্গুর পরিবেশের সুরক্ষার নিশ্চয়তা।

সম্পর্কিত

রুমে এসো, বিদেশে ঘুরতে নিয়ে যাব—ছাত্রীদের বলতেন স্বামী চৈতন্যানন্দ

চীনের সীমান্তঘেঁষা লাদাখের বিক্ষোভেও জেন-জিরা, ভারত কি উদ্বিগ্ন

দুর্গাপূজার আগে কলকাতায় এক রাতের বৃষ্টি কেড়ে নিল ১২ প্রাণ

কাশ্মীরের লাদাখে পৃথক রাজ্য ও চাকরিতে কোটার দাবিতে বিক্ষোভ, সহিংসতায় নিহত ৪

এইচ-১বি ভিসা নিয়ে ট্রাম্পের সাঁড়াশি অভিযানে লাখ লাখ ভারতীয় শিক্ষার্থীর স্বপ্নভঙ্গ

পৃথক রাজ্যের দাবিতে লাদাখে বিক্ষোভ, পুলিশ ভ্যানে আগুন

প্রবল বর্ষণে জলাবদ্ধ কলকাতা, ৪ জনের প্রাণহানি

উড়োজাহাজের ল্যান্ডিং গিয়ারে ভারতে পৌঁছাল আফগান কিশোর

এইচ-১বি ভিসা ফি বাড়ার পর জাতিসংঘে জয়শঙ্কর—রুবিওর সাইডলাইন বৈঠক

আমাজন প্রকৌশলীর সঙ্গে ১৪ মাসের বিয়ে ভাঙার পর ৫ কোটি রুপি খোরপোশ দাবি নারীর, আদালতের তিরস্কার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা