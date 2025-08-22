হোম > বিশ্ব > ভারত

সরিষার তেলের সংকট, ৫ বছর পর ক্যানোলা তেল আমদানি করছে ভারত

ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

গত পাঁচ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম ক্যানোলা তেল আমদানি করছে ভারত। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে সরিষার তেলের সংকট হওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গত সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দাম হওয়ায় বিদেশি তেল কেনা লাভজনক হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের কর্মকর্তারা।

ভারতের ভোজ্যতেল ব্যবসায়ী জিজিএন রিসার্চের ব্যবস্থাপনা অংশীদার রাজেশ প্যাটেল রয়টার্সকে জানান, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ৬ হাজার টন ক্যানোলা তেলের একটি চালান চলতি মাসে গুজরাটের কান্দলা বন্দরে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত জুলাইয়ে স্থানীয় বাজারে সরিষার তেলের প্রতি টনের দাম বেড়ে ১ লাখ ৬৭ হাজার রুপিতে (প্রায় ১,৯১৪.০২ ডলার) পৌঁছায়, যা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির পর থেকে সর্বোচ্চ। এটি এক বছর আগের দামের তুলনায় প্রায় ৩৪ শতাংশ বেশি।

মুম্বাইভিত্তিক গ্লোবাল ট্রেডিং হাউসের একজন ব্যবসায়ী বলেন, দামের এই ঊর্ধ্বগতি আমদানির সুযোগ তৈরি করেছে। যেহেতু আগামী বছরের মার্চ মাসের আগে দেশে নতুন ফসল বাজারে আসবে না, তাই আরও আমদানি হতে পারে।

ভারত সাধারণত ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া থেকে পাম তেল এবং আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে সয়াবিন তেল ও সূর্যমুখী তেল আমদানি করে থাকে। তবে বর্তমানে সয়াবিন তেলের আমদানিও বাড়ছে, কারণ, কিছু ক্রেতা তুলনামূলক দামি সয়াবিন তেলের পরিবর্তে সস্তা সয়াবিন তেল কিনছেন।

