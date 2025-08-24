হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে মন্ত্রিসভার অস্বীকৃতি, ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সাবেক ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসপার ভেল্ডক্যাম্প। ছবি: এএফপি

ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসপার ভেল্ডক্যাম্প পদত্যাগ করেছেন। গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে দেশটির ওপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপে ক্যাবিনেটের সমর্থন না পাওয়ার প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

নেদারল্যান্ডসের মধ্য-ডানপন্থী নিউ সোশ্যাল কনট্র্যাক্ট পার্টির নেতা ভেল্ডক্যাম্প গত শুক্রবার সাংবাদিকদের জানান, তিনি ‘গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ’ সরকারে ঐকমত্য আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি, ইসরায়েলের ওপর এরই মধ্যে যেসব নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে তাঁর সহকর্মীরা বারবার প্রতিরোধ করেছেন।

ভেল্ডক্যাম্প চরমপন্থী ইসরায়েলি মন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ ও ইতামার বেন-গভিরের নেদারল্যান্ডসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব তুলেছিলেন। তিনি এই দুই মন্ত্রীর ওপর ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের ফিলিস্তিনিদের ওপর সহিংসতা সৃষ্টির অভিযোগ তোলেন। এ ছাড়া, তিনি ইসরায়েলে নৌবাহিনীর জাহাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ রপ্তানির তিনটি অনুমতি বাতিল করেন এবং গাজার ‘অবনতিশীল পরিস্থিতি’ সম্পর্কে সতর্ক করেন।

ভেল্ডক্যাম্প সাংবাদিকদের বলেন, গাজায় আক্রমণ, পশ্চিম তীরে সংঘটিত পরিস্থিতি, পূর্ব জেরুসালেমে বিরোধপূর্ণ বসতি ই১ নির্মাণ সিদ্ধান্ত—সবই তাঁকে ব্যথিত করেছে।

এদিকে, ভেল্ডক্যাম্পের পদত্যাগের ফলে নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শূন্য অবস্থায় পড়েছে। এটি এমন সময় ঘটল যখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। পদত্যাগের পর নিউ সোশ্যাল কনট্র্যাক্ট পার্টির সব মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী ভেল্ডক্যাম্পকে সমর্থন জানিয়ে দেশটির কেয়ারটেকার সরকার থেকে পদত্যাগ করেছেন।

ভেল্ডক্যাম্প পার্লামেন্টে আইনপ্রণেতাদের চাপের মুখে ছিলেন, বিশেষত বিরোধী দলের যারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞার দাবি জানাচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি দুই ইসরায়েলি মন্ত্রীর ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছিলেন। ভেল্ডক্যাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ইসরায়েলের বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত করার জন্যও চাপ দিচ্ছিলেন। তবে জার্মানি এটি ঠেকানোয় তিনি ক্রমশ হতাশ হচ্ছিলেন। ডাচ পার্লামেন্ট চেয়েছিল নেদারল্যান্ডস আর ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞার অপেক্ষা না করে ইসরায়েলের ওপর নিজেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুক।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে নেদারল্যান্ডস ২০টি অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিলিত হয়ে পশ্চিম তীরে একটি বড় বসতি সম্প্রসারণকে আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে এবং অগ্রহণযোগ্য হিসেবে নিন্দা জানিয়েছে। এদিকে, গাজার ওপর ইসরায়েলের হামলা চলছেই, সাধারণ মানুষ দক্ষিণের দিকে সরতে বাধ্য হচ্ছে এবং খাদ্য সংকট ক্রমেই বাড়ছে। একটি বৈশ্বিক খাদ্য মনিটর শুক্রবার নিশ্চিত করেছে, গাজা সিটি ও আশপাশের এলাকা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষুধার্ত পরিস্থিতির মুখে।

ভেল্ডক্যাম্পের পরিবর্তে নতুন কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি। পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারই দায়িত্বে থাকবে। অক্টোবরের নির্বাচনের পর নতুন জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে, যা কয়েক মাস সময় নিতে পারে।

