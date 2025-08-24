হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

গাজায় জাতিসংঘের সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর আহ্বান আইরিশ প্রেসিডেন্টের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মাইকেল ডি. হিগিন্স। ছবি: এএফপি

ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে ব্যাপকভাবে ধুঁকতে থাকা গাজাবাসীর জন্য মানবিক সহায়তা নিশ্চিতে অঞ্চলটিতে জাতিসংঘের বিশেষ সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মাইকেল ডি. হিগিন্স। স্থানীয় সময় গতকাল আইরিশ গণমাধ্যমে এই বিষয়টি প্রকাশিত হয়।

আয়ারল্যান্ডের গণমাধ্যম আরটিই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাইকেল ডি. হিগিন্স জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশেষ বাহিনী গঠনের আহ্বান জানান। তিনি ব্যাখ্যা করেন, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ কোনো প্রস্তাবে ভেটো দিলেও মহাসচিবের পক্ষে সশস্ত্র বাহিনী পাঠানো সম্ভব।

মাইকেল হিগিন্স বলেন, ‘সাধারণ পরিষদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য সমর্থন দিলে, এমনকি নিরাপত্তা পরিষদ ভেটো ব্যবহার করলেও মহাসচিব মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বাহিনী গঠনের আহ্বান জানাতে পারেন।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাধারণ পরিষদের গুরুত্বকে বিশ্বব্যাপী নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা।’ আরটিই-কে হিগিন্স বলেন, ‘আমরা এখন দায়হীনতার এক যুগে আছি। আর আমরা এমন এক অভূতপূর্ব সময়ে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে (ইসরায়েলের) মন্ত্রিসভার তিন সদস্য প্রকাশ্যে আইনি অমান্য করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তাঁরা আন্তর্জাতিক আইনকে তোয়াক্কাই করছেন না।’

আইরিশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘যে পরিকল্পনা এখন সামনে আনা হচ্ছে, তা হলো পশ্চিম তীর আর গাজাকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা। দায়হীনতার এই অবস্থা গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।’

হিগিন্স দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলবিরোধী অবস্থানের জন্য পরিচিত। ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর হামলার পরপরই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম পশ্চিমা নেতাদের একজন ছিলেন তিনি। স্পেন ও নরওয়ে একই সময়ে এ স্বীকৃতি দেয়। গত মে মাসে ডাবলিনে এক বিশেষ সংবাদ সম্মেলনে আইরিশ প্রধানমন্ত্রী সিমন হ্যারিস বলেন, ‘স্বীকৃতি দেওয়া একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও প্রতীকী পদক্ষেপ।’

হ্যারিস আরও বলেন, ‘এটি আমাদের এই অবস্থান প্রকাশ করে যে, ফিলিস্তিন একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের অধিকার, যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বশাসন, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা ভোগ করতে সক্ষম হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ফিলিস্তিনের দায়িত্বগুলোও স্বীকার করা হলো।’

