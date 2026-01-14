ইউক্রেনের ২ লাখ সেনা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন—নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর তথ্য

ইউক্রেনের নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিখাইলো ফেদোরভ জানিয়েছেন, দেশটির সেনাবাহিনীতে প্রায় দুই লাখ সেনা অনুমতি ছাড়াই নিজ নিজ অবস্থান ত্যাগ করেছেন। পাশাপাশি সামরিক আইন এড়ানোর অভিযোগে প্রায় ২০ লাখ ইউক্রেনীয় নাগরিক বর্তমানে ‘ওয়ান্টেড’ হিসেবে তালিকাভুক্ত।
সিএনএন জানিয়েছে, বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ইউক্রেনের পার্লামেন্টে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ নিশ্চিত হওয়ার আগে দেওয়া এক বক্তব্যে ফেদোরভ এসব তথ্য প্রকাশ করেন। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরেই তীব্র চাপের মধ্যে রয়েছে। শক্তিশালী ও সংখ্যায় অনেক বড় শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সম্মুখ সমরে পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই ইউক্রেনীয় সেনারা জনবল ও অস্ত্রের ঘাটতি সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করছেন।
দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনের সেনাদের মনোবল কমে যাওয়া এবং পলায়নের গুঞ্জন শোনা গেলেও, এই প্রথম দেশটির কোনো শীর্ষ কর্মকর্তা সমস্যার প্রকৃত পরিসংখ্যান প্রকাশ করলেন।
ইউক্রেনের আইন অনুযায়ী—১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী সব পুরুষকে সামরিক নিবন্ধনের আওতায় থাকতে হয় এবং সব সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখতে হয়। তবে সরাসরি যুদ্ধে মোতায়েনের আওতায় পড়েন ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সীরা। যুদ্ধ শুরুর পর দেশটিতে সামরিক আইন জারির ফলে ২৩ থেকে ৬০ বছর বয়সী, সামরিকভাবে যোগ্য পুরুষদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারপরও বাস্তবে অবৈধভাবে অনেকেই দেশ ছেড়ে গেছেন বলে অভিযোগ আছে।
মিখাইলো ফেদোরভ ইউক্রেনের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী প্রতিরক্ষামন্ত্রী। আগামী সপ্তাহেই তাঁর বয়স ৩৫ বছর পূর্ণ হবে। তিনি ডেনিস শমিহালের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। শমিহাল বর্তমানে ইউক্রেনের উপপ্রধানমন্ত্রী এবং জ্বালানিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।
এর আগে ফেদোরভ দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনমন্ত্রী ছিলেন। ওই দায়িত্বে থাকাকালে তিনি ইউক্রেনের ড্রোন যুদ্ধ প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ তদারকি করেন। বুধবারের বক্তব্যে তিনি বলেন, জনবলের সংকটের কারণে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
ফেদোরভ বলেন, ‘আরও বেশি রোবট মানে কম ক্ষতি, আরও বেশি প্রযুক্তি মানে কম মৃত্যু। ইউক্রেনীয় বীরদের জীবন আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান।’
তিনি জানান, বর্তমানে ইউক্রেনে প্রায় ৫০০টি কোম্পানি ড্রোন উৎপাদন করছে, ২০০টি প্রতিষ্ঠান জ্যামিং সরঞ্জাম তৈরি করছে এবং ২০ টির বেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনে যুক্ত রয়েছে।
ফেদোরভের সঙ্গে বৈঠকের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি বলেন, দেশের সামরিক মোবিলাইজেশন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তিনি জানান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেদোরভের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হবে সামরিক বাহিনীর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও জোরদার করা।