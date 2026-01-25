সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ মার্কিন মধ্যস্থতার প্রথম রাশিয়া–ইউক্রেন সরাসরি আলোচনা

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবু ধাবিতে যুক্তরাষ্ট্র-মধ্যস্থতায় ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় দিনের আলোচনা কোনো সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়েছে। তবে যুদ্ধরত উভয় পক্ষই পরবর্তী আলোচনার পথ খোলা রাখার কথা জানিয়েছে, যদিও এরই মধ্যে ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে রাশিয়ার আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। খবর আল জাজিরার।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি শনিবার এক্সে জানিয়েছেন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা মূলত ‘যুদ্ধ অবসানের মাপকাঠি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা শর্তাবলির’ ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি আরও জানান, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই পরবর্তী আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে।
জেলেনস্কির তথ্যমতে, এই আলোচনায় ইউক্রেনের পক্ষে প্রধান আলোচক রুস্তম উমেরভ এবং সামরিক গোয়েন্দা প্রধান কিরিলো বুদানভ উপস্থিত ছিলেন। রাশিয়ার পক্ষে ছিলেন সামরিক গোয়েন্দা ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনার সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের এক বিবৃতিতে আলোচনাকে ‘গঠনমূলক এবং ইতিবাচক’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ওয়াশিংটনের শান্তি কাঠামোর ‘অমীমাংসিত বিষয়গুলো’ নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার আক্রমণের ফলে শুরু হওয়া প্রায় চার বছরের এই যুদ্ধে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে এমন ’সরাসরি সম্পৃক্ততা’ একটি বিরল ঘটনা।
শান্তি চুক্তির প্রাথমিক মার্কিন খসড়াটি কিয়েভ এবং পশ্চিম ইউরোপে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল, কারণ সেটি মস্কোর সর্বোচ্চ দাবি এবং আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার খুব কাছাকাছি ছিল। অন্যদিকে, ইউক্রেনে ইউরোপীয় শান্তিরক্ষী মোতায়েনের প্রস্তাব থাকায় রাশিয়া সংশোধিত সংস্করণগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে।
আলোচনার আগে গত শুক্রবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছিলেন, ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চল দনবাস (দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল) থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে রাশিয়া এখনো অনড়। বর্তমানে রাশিয়া পুরো লুহানস্ক নিয়ন্ত্রণ করলেও, ভ্লাদিমির পুতিন চাইছেন দোনেৎস্কের যে ২০ শতাংশ এলাকা এখনো ইউক্রেনের হাতে আছে, সেটিও যেন তারা ছেড়ে দেয়।
কিয়েভ থেকে আল জাজিরার অড্রে ম্যাকঅ্যালপাইন জানিয়েছেন, ‘আমরা জানি যে দনবাসের বিতর্কিত এলাকাগুলোর বিষয়ে কী করা যায় এবং ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোতে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা নিয়ে তাদের আলোচনার কথা ছিল।’
আলোচনার দ্বিতীয় দিনের প্রাক্কালে রাশিয়া ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালায়। ইউক্রেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ওলেক্সি কুলেবার মতে, এর ফলে হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রার মধ্যেও প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন। কিয়েভ সিটি মিলিটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান তৈমুর তকাচেঙ্কো জানিয়েছেন, কিয়েভে ড্রোন হামলায় একজন নিহত এবং চারজন আহত হয়েছেন। খারকিভ অঞ্চলের প্রধান ওলেহ সিনহুবভ জানান, ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শহরে ড্রোন হামলায় ২৭ জন আহত হয়েছেন।
আলোচনায় উপস্থিত না থাকলেও ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে সিবিহা পুতিনকে ‘নিন্দনীয়’ আচরণের জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ‘তাঁর (পুতিনের) ক্ষেপণাস্ত্রগুলো শুধু আমাদের জনগণের ওপর নয়, আলোচনার টেবিলেও আঘাত হেনেছে।’ সিবিহা এক্সে লিখেছেন, ‘এই বর্বর হামলা আবারও প্রমাণ করে যে পুতিনের জায়গা (মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের) বোর্ড অব পিসে নয়, বরং বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায়।’
গত সোমবার জানা গিয়েছিল, ট্রাম্প প্রশাসন পুতিনকে সেই বোর্ডে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যার লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসন এবং গাজার শাসনব্যবস্থা ও পুনর্গঠন তদারকি করা। কিয়েভের বিরোধী দলীয় এমপি কিরা রুদিক এক্সে বলেছেন, আলোচনার সময় এই হামলাগুলো ‘কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়।’ তিনি বলেন, ‘অতীতে অনেকবার পুতিনের কৌশল এমনই ছিল। এই কারণেই যেকোনো প্রকৃত আলোচনার জন্য যুদ্ধবিরতি একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত ছিল।’
আলোচনা সম্পর্কে জেলেনস্কি এক্সে লিখেছেন, তিনি ‘যুদ্ধ অবসানের প্রক্রিয়া এবং প্রকৃত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমেরিকার তদারকি ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।’