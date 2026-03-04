হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

যুক্তরাষ্ট্রের ‘দাস’ হবে না স্পেন—উপ-প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

স্পেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী মারিয়া জেসুস মনতেরো। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের ওপর সামরিক অভিযানে নিজেদের ঘাঁটি ব্যবহার করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থানে রয়েছে স্পেন। এই ইস্যুতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাড়তে থাকা উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে স্পেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী মারিয়া জেসুস মনতেরো বলেছেন, স্পেন কারও ‘দাস’ বা অনুগত রাষ্ট্র হয়ে থাকবে না।

আজ বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে স্পেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা কারও দাস হতে যাচ্ছি না। আমরা কোনো ধরনের হুমকি বরদাশত করব না এবং নিজেদের মূল্যবোধ রক্ষা করব।’

প্রসঙ্গত, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে স্পেনের রোটা ও মোরন ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ায় দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়।

এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দেন, স্পেন যদি তাদের ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি না দেয়, তবে ওয়াশিংটন দেশটির সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ট্রাম্পের এই হুমকির জবাবেই স্পেনের পক্ষ থেকে এমন কড়া প্রতিক্রিয়া এল।

এর আগে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ সতর্ক করে বলেছিলেন, ইরানের সঙ্গে এই সংঘাত একটি বড় ধরনের বৈশ্বিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এক টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেন, ‘কারও প্রতিশোধ বা পাল্টা ব্যবস্থা এড়ানোর জন্য আমরা এমন কিছুর অংশীদার হব না যা বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর এবং আমাদের মূল্যবোধ ও স্বার্থের পরিপন্থী।’

ট্রাম্পের হুমকিতেও টলবে না স্পেন, চায় না ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার পেদ্রো সানচেজ। তিনি ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার বিষয়ে তাঁর সরকারের অবস্থান তুলে ধরছেন মাত্র তিন শব্দে—‘যুদ্ধ চাই না’।

সম্পর্কিত

ট্রাম্পের হুমকিতেও টলবে না স্পেন, চায় না ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

রাশিয়ার তেল আসা বন্ধ, পাইপলাইন পরিদর্শন করতে দিতে ইউক্রেনকে ইইউর চাপ

প্যারিসে বিচারের মুখে ৩ নারীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ইসলামি চিন্তাবিদ

ইরানে হামলায় অংশ নেবে না যুক্তরাজ্য: স্টারমার

পারমাণবিক অস্ত্র বাড়াবে ফ্রান্স: মাখোঁ

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষায় প্রস্তুত ইউরোপের ৩ দেশ

সাইপ্রাসের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের খবর অস্বীকার দেশটির

সাইপ্রাসের দিকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান

লেবার পার্টির দুর্গে উপনির্বাচনে জিতল উদার গ্রিন পার্টি

ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞার মুখে রোসাটম, রূপপুর পরমাণু প্রকল্পে কী প্রভাব পড়বে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা