থাইল্যান্ডে যাত্রীবাহী ট্রেনের ওপর ক্রেন ছিঁড়ে পড়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩২

থাইল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নির্মাণাধীন ওভারহেড রেলপথের ক্রেন ভেঙে চলন্ত যাত্রীবাহী ট্রেনের ওপর পড়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩২ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৬৬ জন। আহতদের মধ্যে এক বছরের একটি শিশু ও ৮৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধও রয়েছেন। আহত সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
স্থানীয় সময় আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাজধানী ব্যাংকক থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উবন রাচাথানি প্রদেশগামী ট্রেনটিতে মোট ১৭১ জন যাত্রী ছিলেন। ক্রেনটি ট্রেনের একাধিক বগি লণ্ডভণ্ড করে দেয় এবং একটি বগিতে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়।
স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, নির্মাণকাজ চলাকালে একটি বড় কংক্রিটের অংশ তোলার সময় ক্রেনটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে। এতে ট্রেনের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পুরো ঘটনাটি এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ঘটে।
দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া এক ট্রেনকর্মী থিরাসাক ওংসুংনার্ন স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, ক্রেনটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ও অন্য যাত্রীরা ছিটকে উপরে উঠে যান। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী মালিওয়ান নাকথন জানান, প্রথমে ছোট ছোট কংক্রিটের টুকরো পড়তে দেখা যায়, এরপর ধীরে ধীরে পুরো ক্রেনটি সরে এসে ট্রেনের ওপর আছড়ে পড়ে।
থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘এ ধরনের দুর্ঘটনা অবহেলা, নিরাপত্তা বিধি না মানা বা নকশা থেকে বিচ্যুতির ফল। এর জন্য অবশ্যই কাউকে দায় নিতে হবে।’
থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
ক্রেনটির দায়িত্বে থাকা ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং নিহত ও আহতদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।
যে ক্রেনটি ভেঙে পড়েছে, সেটি চীন-সমর্থিত একটি বড় রেল প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মাণাধীন ওভারহেড রেললাইনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ব্যাংকককে প্রতিবেশী লাওসের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রায় ৫৪০ কোটি ডলারের প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে।
থাইল্যান্ড সরকার জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় ট্রেনের বগিগুলোর ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক আর্থিক ক্ষতি ১০০ মিলিয়ন বাথের (থাই মুদ্রা) বেশি।