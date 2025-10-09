আলট্রাসাউন্ডে অস্ত্রোপচারমুক্ত ক্যানসার চিকিৎসার সম্ভাবনা

শরীরের ভেতরের অংশ পরীক্ষা করতে দীর্ঘদিন ধরে আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে আসছেন চিকিৎসকেরা। এখন এই আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে ক্যানসারের চিকিৎসাও সম্ভব হবে। এই হাই-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে এবার ক্যানসার চিকিৎসার নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।
বিবিসির প্রতিবেদনে জানা যায়, এই নতুন সম্ভাবনার ধারক যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ঝেন সু। বিশের দশকের গোড়ার দিকে যখন ঝেন সু যখন পিএইচডির ছাত্রী ছিলেন, সে সময় এ গবেষণা শুরু করেন তিনি। গবেষণায় সু এমন একটা উপায় খুঁজছিলেন যার মাধ্যমে চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার ছাড়াই রোগাক্রান্ত টিস্যু ধ্বংস এবং অপসারণ করতে পারবেন। হাই-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ তরঙ্গ অর্থাৎ আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে টিস্যু ভেঙে ফেলার ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। ঝেন সু প্রথমে এই পরীক্ষা চালান শূকরের হৃৎপিণ্ডের ওপর।
সাধারণত আলট্রাসাউন্ড মানুষের শ্রবণযোগ্য হওয়ার কথা নয়, কিন্তু সু তাঁর পরীক্ষায় এত শক্তিশালী অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করছিলেন যে গবেষণাগারে থাকা অন্যান্য গবেষকেরা শব্দ নিয়ে অভিযোগ দিতে থাকেন। ঝেন সু বলেন, ‘তখনো পর্যন্ত কোনো কাজ হচ্ছিল না।’ তাই তিনি সহকর্মীদের শান্ত করতে আলট্রাসাউন্ড পালসের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, যা শব্দের মাত্রা মানুষের শ্রবণসীমার বাইরে নিয়ে যাবে।
অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতি সেকেন্ডে পালসের সংখ্যা বাড়ানো কেবল সহকর্মী বিরক্তিই কমাল না বরং তিনি যে পদ্ধতিতে চেষ্টা করেছিলেন তার চেয়ে বেশি কার্যকর প্রমাণিত হলো। তিনি দেখতে পেলেন, আলট্রাসাউন্ড প্রয়োগের এক মিনিটের মধ্যেই শূকরের হৃৎপিণ্ডের টিস্যুতে একটি গর্ত তৈরি হলো।
সে সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক সু বলেন, ‘আমি ভাবলাম, আমি স্বপ্ন দেখছি।’
সু-এর এই আবিষ্কার ‘হিস্টোট্রিপসি’ নামে পরিচিত। এই আবিষ্কার কয়েক দশক পরে এসে আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে উন্নত ক্যানসার চিকিৎসার নতুন যুগের সূচনা করছে। অস্ত্রোপচার ছাড়াই শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে ক্যানসার রোগীদের শরীর থেকে টিউমার নির্মূলের সুযোগ দিচ্ছে।
হিস্টোট্রিপসি ২০২৩ সালের অক্টোবরে লিভার টিউমারের চিকিৎসার জন্য মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) অনুমোদন পায়। পরের বছর, এই প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য গঠিত কোম্পানি হিস্টোসোনিক্সের অর্থায়নে একটি ছোট গবেষণায় দেখা যায়, এই পদ্ধতিটি ৯৫ শতাংশ লিভার টিউমারের বিরুদ্ধে প্রযুক্তিগতভাবে সফল। যদিও পেটে ব্যথা থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে, তবুও গবেষণায় দেখা গেছে জটিলতাগুলো বিরল এবং পদ্ধতিটি তুলনামূলক নিরাপদ।
গত জুন মাসে প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে হিস্টোট্রিপসিকে অনুমোদন দেয় যুক্তরাজ্য। ক্লিনিক্যাল চাহিদা পূরণের জন্য দেশটির ইনোভেশন ডিভাইস অ্যাকসেস পাথওয়ে-এর পাইলট পর্বের অধীনে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)-এ চিকিৎসা হিসেবে সহজলভ্য করা হয়।
স্পেনের রামন ই কাজাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ রিসার্চের গবেষক সুলি আর্ল বলেন, ‘মানুষ মনে করে আলট্রাসাউন্ড কেবল ইমেজিং বা শরীরের ভেতরের ছবি তোলার কাজ করে।’ আর্ল জানান, গবেষণা থেকে উঠে এসেছে এটি কেবল টিউমারই ধ্বংস করতে পারে না, বরং মেটাস্ট্যাটিক রোগ (শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়া ক্যানসার) নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অন্যান্য ক্যানসার চিকিৎসার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতেও সক্ষম, তাও রোগীকে অস্ত্রোপচারের টেবিলে না নিয়েই।
আলট্রাসাউন্ড যেভাবে কাজ করে
সাধারণ সোনোগ্রামের মতো, আলট্রাসাউন্ড হ্যান্ডহেল্ড ট্রান্সডিউসারের মাধ্যমে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ তরঙ্গ প্রেরণ করে এবং প্রতিফলিত তরঙ্গগুলোকে চিত্রে রূপান্তর করে। ক্যানসার চিকিৎসায় আলট্রাসাউন্ড তরঙ্গগুলোকে টিউমারের একটি ছোট অংশের ওপর কেন্দ্রীভূত করা হয় সেটিকে ধ্বংস করার জন্য।
এই পালসগুলো ছোট ছোট মাইক্রোবাবল তৈরি করে যা কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের মধ্যে প্রসারিত হয়ে এবং তারপর ভেঙে যায়। এই প্রক্রিয়ায় তারা টিউমারের টিস্যুকেও ভেঙে ফেলে। লিভার ক্যানসারে ট্রান্সডিউসার রোবোটিক আর্ম দিয়ে টিউমারের এলাকা চিহ্নিত করে কাজ করা হয়।
অধ্যাপক সু জানান, এ কাজে ব্যবহৃত হিস্টোট্রিপসি ডিভাইসগুলো হয় কালারিং পেনের ডগার সাইজের। পুরো প্রক্রিয়াটি এত ছোট যে রোগীরা ওই দিনই বাড়ি ফিরতে পারেন। হিস্টোসোনিক্সের তথ্য অনুসারে, বেশির ভাগ প্রক্রিয়া এক থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।
হিস্টোট্রিপসির সুবিধাগুলো আশা জাগালেও এই চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে এখনো কিছু প্রশ্ন রয়েছে। চিকিৎসার পর আবারও ক্যানসার হতে পারে কি না এ নিয়ে তথ্য পাওয়া যায়নি। এদিকে কিছু গবেষক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, হিস্টোট্রিপসির মাধ্যমে টিউমার ভাঙার সময় শরীরের ভেতরে ভেঙে যাওয়ায় তা নতুন ক্যানসার কোষের জন্ম দিতে পারে। আর এগুলো শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে, প্রাণীদের ওপর করা গবেষণাগুলোতে এখন পর্যন্ত সেই ধরনের আশঙ্কার কোনো প্রমাণ মেলেনি।
গবেষণা বলছে, হিস্টোট্রিপসি সব ধরনের ক্যানসারের জন্য কার্যকর নাও হতে পারে। হাড় আলট্রাসাউন্ডকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে বাধা দিতে পারে, ফলে নির্দিষ্ট স্থানে থাকা টিউমার ধ্বংস করা সম্ভব নাও হতে পারে। এছাড়া, ফুসফুসের মতো গ্যাসযুক্ত অঙ্গের ক্ষেত্রে হিস্টোট্রিপসি ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে, যা আশপাশের স্বাভাবিক টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তবে হিস্টোসোনিক্স বর্তমানে কিডনি ও প্যানক্রিয়াসের টিউমারের সম্ভাব্য চিকিৎসা হিসেবে হিস্টোট্রিপসি নিয়ে গবেষণা করছে।
তবে ক্যানসার চিকিৎসায় হিস্টোট্রিপসি আলট্রাসাউন্ডের প্রথম ব্যবহার নয়। টিউমারের ওপর প্রয়োগের একটি পুরোনো এবং প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি হাই-ইনটেনসিটি ফোকাসড আলট্রাসাউন্ড (এইচআইএফইই)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকাসড আলট্রাসাউন্ড ক্যানসার ইমিউনোথেরাপি সেন্টারের সহ-পরিচালক রিচার্ড প্রাইস বলেন, টিউমারের ওপর আলট্রাসাউন্ডের একটি কেন্দ্রীভূত বিস্ফোরণের মাধ্যমে তাপ উৎপন্ন করা হয়, যা টিস্যুটিকে মূলত ‘রান্না’ করে ফেলে।
প্রাইস আরও বলেন, ‘আপনি যদি একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে নিয়ে রোদের দিনে একটি শুকনো পাতার ওপর ধরেন, তাহলে কিন্তু পাতাটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব। এইচআইএফইউ মূলত একই কাজ করে, তবে ক্যানসারের টিস্যুর ওপর তাপ তৈরির জন্য এটি শব্দ শক্তি ব্যবহার করে।’
অনকোলজি বা ক্যানসার চিকিৎসা বিজ্ঞানে অস্ত্রোপচার ছাড়াই প্রোস্টেট ক্যানসারের চিকিৎসা করতে সবচেয়ে বেশি পরিচিত চিকিৎসা পদ্ধতি এইচআইএফইউ। ২০২৫ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এ ধরনের ক্যানসারের ক্ষেত্রে এটি অস্ত্রোপচারের মতোই কার্যকর হতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীরা ঘুম থেকে ওঠার পর কিছুটা ব্যথা এবং মূত্রসংক্রান্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারেন, তবে সাধারণত অস্ত্রোপচারের মতো নিবিড় চিকিৎসার তুলনায় আরোগ্য লাভ দ্রুত হয়।
হিস্টোট্রিপসি এবং এইচআইএফইউ থেরাপি দুটিই সাধারণত জেনারেল অ্যানেসথেসিয়ার অধীনে করা হয়, যাতে চিকিৎসার সময় রোগীরা নড়াচড়া না করেন এবং এর ফলে আশপাশের অঙ্গ বা টিস্যুর দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায়। তবে, হিস্টোট্রিপসিতে আশপাশের সুস্থ টিস্যুর ক্ষতি হতে পারে এমন তাপ উৎপন্ন হয় না।
তবে এইচআইএফইউ দিয়ে সব ধরনের ক্যানসার চিকিৎসা সম্ভব নয়। যাদের প্রোস্টেট ক্যানসার শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এটি কাজ করে না। তবুও বিভিন্ন দেশের গবেষকেরা এটিকে স্তন ক্যানসারের মতো কিছু কিছু ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহার করে দেখছেন।
গবেষকেরা বলছেন, ক্যানসারের অন্যান্য বিদ্যমান চিকিৎসার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করলে আলট্রাসাউন্ডের সফলতার মাত্রা বাড়তে পারে।
ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রিচার্ড প্রাইস সতর্ক করে বলেন, আলট্রাসাউন্ড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনো তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এ নিয়ে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন।
তবে, বর্তমানে ব্যবহৃত আলট্রাসাউন্ড পদ্ধতিগুলো অনকোলজিতে (ক্যানসার চিকিৎসায়) এক নতুন যুগ নিয়ে আসছে। অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপি ও রেডিয়েশনের মতো কার্যকর কিন্তু মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত চিকিৎসাগুলোকে প্রতিস্থাপন সেগুলোর উন্নতি ঘটানো এর লক্ষ্য।
ঝেন সু বলেন, ‘ক্যানসার খুবই মারাত্মক। কিন্তু যা এটিকে আরও খারাপ করে তোলে, তা হলো ক্যানসারের চিকিৎসা।’
সু-এর মতে, আলট্রাসাউন্ড ক্যানসারের ‘জাদুকরী নিরাময় পদ্ধতি’ নয়। যেকোনো চিকিৎসার মতোই এরও খারাপ দিক এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে, যেমন তিনি কয়েক দশক আগে তাঁর গবেষণাগারের সহকর্মীদের বিরক্তিকর শব্দ থেকে বাঁচিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই সু আশা করেন তাঁর আবিষ্কার এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার আগামী বছরগুলোতে রোগীদের অপ্রয়োজনীয় কষ্ট থেকে রেহাই দেবে।