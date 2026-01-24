হোম > স্বাস্থ্য > চিকিৎসকের পরামর্শ

কোন খাবার ফ্রিজে রাখবেন না

আলমগীর আলম

আধুনিক জীবনব্যবস্থায় ফ্রিজ একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রবিশেষ, যা আমাদের জীবনযাত্রায় মিশে গেছে। এর ভালো দিক হলো, আমাদের নাগরিক জীবনে কিছু কাজ কমিয়ে দিয়েছে; যার কারণে ঘরে প্রথমেই দরকার একটা ফ্রিজ। ফ্রিজে খাবার রাখলে সেটি সতেজ থাকার মূল কারণ হলো তাপমাত্রা কম থাকা। কম তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম জীবাণু বৃদ্ধি পেতে অনেক সময় নেয়। যদিও ফ্রিজ আধুনিক জীবনে প্রয়োজনীয় বাস্তবতা, তবু ফ্রিজে সব খাবার যে ভালো থাকবে, তার নিশ্চয়তা নেই। এ জন্য জানতে হবে ফ্রিজে কোন কোন খাবার রাখা যাবে না।

যেসব খাবার রাখা যাবে না

  • পেঁয়াজ ও রসুন: এই দুটি উপাদান ফ্রিজে রাখলে দ্রুত অঙ্কুরিত হয়ে যায় এবং ছত্রাক ধরে। পেঁয়াজ ও রসুন ফ্রিজে রাখা ক্ষতিকর।
  • আদা: আদা ফ্রিজে রাখলে এর ওপর ছত্রাক জন্মাতে পারে, যা ওক্র্যাটক্সিন নামের একটি বিষাক্ত যৌগ তৈরি করে।
  • টমেটো: ফ্রিজে রাখলে টমেটোর স্বাদ-গন্ধ নষ্ট এবং ত্বক নরম হয়ে যায়। টমেটো ফ্রিজে রাখায় এর স্বাদ ঠিক থাকে না।
  • কলা: কলা ফ্রিজে রাখলে এর ত্বক কালো হয়ে যায়, ফলে কলা খাওয়ার উপযোগী থাকে না।
  • রুটি: ফ্রিজে রাখলে রুটি শুকিয়ে যায় এবং এর স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। তবে আটা-ময়দার খামির রাখতে পারবেন।
  • মধু: মধু ফ্রিজে রাখলে এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রিস্টালাইজ হয়ে যেতে পারে। মধুতে থাকা মোম জমতে থাকবে, রং বদলে যাবে।
  • তরমুজ ও বাঁধাকপি: এই দুটি পণ্য ফ্রিজে রাখলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। গরমে অনেকে তরমুজ ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে খান, সেটা ঠিক নয়।

কিছু খাবার ফ্রিজে কত দিন রাখা যায়

  • মাছ: ২-৩ দিন
  • মাংস: ৩-৪ দিন
  • দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য: প্যাকেটের নির্দেশ অনুযায়ী
  • শাকসবজি: ৩-৫ দিন

খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষণের উপায়

  • শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে: পেঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদি শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন।
  • কাগজের থলেতে: শাকসবজি কাগজের থলেতে ভরে ফ্রিজে রাখুন।
  • একবারে বেশি পরিমাণে কিনবেন না: যতটা প্রয়োজন ততটাই কিনুন, যাতে খাবার নষ্ট না হয়।
  • ফ্রিজ নিয়মিত পরিষ্কার করুন: ফ্রিজ নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে, যাতে ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে না পারে।

চিকিৎসকের পরামর্শ: আলমগীর আলম, খাদ্য পথ্য ও আকুপ্রেশার বিশেষজ্ঞ প্রধান নির্বাহী, প্রাকৃতিক নিরাময় কেন্দ্র

