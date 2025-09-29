হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৭৩৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭৩৫ জন।

আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৩৫ জন ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৮, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৫৬, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১২১, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৯৫, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৯, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৫, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৭, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৪ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) চারজন ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৫৫৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৪৪ হাজার ১৮৪ জন।

২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনই পুরুষ। তাঁদের মধ্যে ঢাকায় দুজন ও আরেকজন বরিশাল বিভাগে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৪৬ হাজার ৭৮৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ বছর ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১৯৫ জনের।

পজিশন: ৫

ওকে/কবির

এডিট/রুবাইয়া, ফোন: ২০২৫

ট্যাগ: ডেঙ্গু, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মৃত্যু

মেটা:

ছবি: হাসপাতালে ভর্তির ডেঙ্গু রোগী ভর্তির ফাইল ছবি

ক্যাটাগরি:

সম্পর্কিত

এক দিনে ডেঙ্গুতে ৪ জনের মৃত্যু, রোগী ভর্তির রেকর্ড

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি ছাড়িয়েছে ৪৫ হাজার

ঝাল মাংস ও দই একসঙ্গে খাওয়া শরীর-বিরুদ্ধ

দাঁতের ইনফেকশন থেকে হতে পারে হৃদ্‌রোগ

কর্মক্ষেত্রে চাপমুক্ত থাকবেন যেভাবে

অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিসদীর্ঘস্থায়ী নাকের ক্ষয়রোগ

থাইরয়েডজনিত চোখের রোগের লক্ষণ ও করণীয়

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২১৯ জন

বিশ্বে প্রথমবারের মতো হান্টিংটন রোগের চিকিৎসায় সাফল্য
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা