ডেঙ্গুতে ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৬২২

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে আরও ৬২২ জন ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালগুলোতে ১৯৯ জন, বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৩১ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১০৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৯৮ জন, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৫১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৯ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৪ জন ও রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৬ জন ভর্তি হয়েছে।
২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া পাঁচজনের মধ্যে চারজন নারী ও একজন পুরুষ। তাঁদের মধ্যে তিনজন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বাকি দুজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।
চলতি বছরে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া, এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৩৯ হাজার ৮১৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখন পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৩৭ হাজার ৬৮৮ জন।