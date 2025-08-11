হোম > স্বাস্থ্য

ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ রোগের সমাধান নিয়মিত শঙ্খ বাজানো: গবেষণা

অনলাইন ডেস্ক

শাঁখ বা শঙ্খ বাজানো একটি প্রাচীন অনুশীলন। ছবি: পেক্সেলস

ঘুমের সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া (ওএসএ) নামের সমস্যায় ভোগেন বিশ্বের বহু মানুষ। তবে নিয়মিত শঙ্খ বাজালে এ সমস্যা কমে যেতে পারে বলে দাবি করছেন গবেষকেরা।

ভারতের জয়পুরের ইটারনাল হার্ট কেয়ার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত শঙ্খ বাজালে এই ঘুমের ব্যাধির লক্ষণ কমে যেতে পারে।

শাঁখ বা শঙ্খ বাজানো একটি প্রাচীন অনুশীলন। এতে গভীর শ্বাস নিয়ে শাঁখের মধ্যে ফুঁ দিতে হয়। এতে শরীরে কম্পন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিরোধ তৈরি হয়, যা গলা ও মুখের পেশিগুলোকে মজবুত করতে সহায়তা করে। এ পেশিগুলোই সাধারণত ঘুমের সময় শিথিল হয়ে যায়, যার ফলে ওএসএ দেখা দেয়।

১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী ৩০ জন ওএসএ রোগীকে নিয়ে এই গবেষণা চালানো হয়। তাঁদের মধ্যে অর্ধেককে শঙ্খ বাজানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, আর বাকি অর্ধেককে শুধু গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুশীলন করতে বলা হয়। উভয় দলকেই সপ্তাহে পাঁচ দিন, অন্তত ১৫ মিনিট করে এই চর্চা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করা হয়।

ছয় মাস পর দেখা যায়, যাঁরা শঙ্খ বাজিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দিনের বেলা ঘুমঘুম ভাব ৩৪ শতাংশ কমেছে। রাতের সময় তাঁদের রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়েছে এবং গড়ে প্রতি ঘণ্টায় চার থেকে পাঁচটি কম ওএসএ অ্যাপিসোড হয়েছে।

গবেষণা দলের প্রধান ডা. কৃষ্ণ কে শর্মা বলেন, ‘শঙ্খ বাজানো একটি সহজ, কম খরচের শ্বাসপ্রশ্বাসের পদ্ধতি, যা ওষুধ বা যন্ত্র ছাড়াই ঘুম উন্নত করতে এবং উপসর্গ কমাতে পারে।’

ওএসএ চিকিৎসার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো সিপ্যাপ মেশিন, যেখানে রোগীদের ঘুমের সময় একটি মাস্ক পরতে হয়। এই মাস্কের মাধ্যমে নাক ও গলায় চাপযুক্ত বাতাস প্রবাহিত হয়, যা শ্বাস চলাচল স্বাভাবিক রাখে। যদিও এটি কার্যকর, তবে অনেকের কাছে অস্বস্তিকর।

এর আগের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাঁশির মতো বায়ুযন্ত্র বাজানোও ওএসএ উপশমে সহায়ক হতে পারে।

এই গবেষণার ফলাফলে নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। যুক্তরাজ্যের অ্যাজমাসহ লাং ইউকের গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রধান ডা. এরিকা কেনিংটন বলেন, ‘এই গবেষণার ফল আশাব্যঞ্জক হলেও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক কম ছিল। তাই এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে শঙ্খ বাজানো সত্যিই ওএসএ উপশমে কার্যকর ভূমিকা রাখে।’

তিনি আরও বলেন, ‘শঙ্খ বাজানো ঠিক কীভাবে উপসর্গ উপশম করে, তা এই গবেষণায় পরিষ্কার নয়। এ পদ্ধতি আরও বড় পরিসরে পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং এটি যেন প্রমাণিত অন্য কৌশলগুলোর (যেমন—অ্যালকোহল সীমিত করা, শরীরচর্চা ও নিয়মিত ঘুমের অভ্যাস) সঙ্গে তুলনা করে দেখা হয়।’

ওএসএ একটি দীর্ঘমেয়াদি অবস্থা। তবে সঠিক চিকিৎসা ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে এর লক্ষণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। গবেষক দল জানিয়েছে, ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে, একাধিক হাসপাতালে নিয়ে এই গবেষণার পরবর্তী ধাপ শুরু করা হবে।

সম্পর্কিত

ড্যাব নির্বাচনে হারুন-শাকিল প্যানেল জয়ী

দ্রুত জখম সারাবে এমআইটির ‘বডি গ্লু’

ব্যথার সমস্যায় ভুগছে দেশের ৪ কোটি মানুষ

ডেঙ্গুতে শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু

ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে হঠাৎ শর্করা কমে গেলে কী করবেন

গ্রামাঞ্চলে বাড়ছে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি

শিশুরা খাটো হয় কেন, প্রতিকারে কী করবেন

থাইরয়েড ক্যানসার কেন হয়

ঘুমের অনিয়মে ১৭২ ধরনের রোগ!

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৯০ জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা