ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৭৪

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দেশজুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। চলতি বছর আক্রান্তের হার ও মৃত্যুর সংখ্যাও আগের তুলনায় বেড়েছে। রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত ডিএনসিসি হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে রোগীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩৭৪ জন।

আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৩৭৪ জন ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৩, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০২, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৭, ঢাকা উত্তর সিটিতে ৪৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৪৮, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৭ ও রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১ জন ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৩৭০ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৪৬ হাজার ৩৫৮ জন।

২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তরুণ (২০) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ডেঙ্গুতে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩, এপ্রিলে ৭, মে মাসে ৩, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯ জন এবং সেপ্টেম্বরে ৭৬ জন মারা গেছে। মার্চে কারও মৃত্যু হয়নি। এ বছর ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ২০৩ জনের।

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাধীন ৭৮৭ জন। এ ছাড়া এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৪৮ হাজার ৮৬৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ জন এবং সেপ্টেম্বরে ১৫ হাজার ৮৬৬ জন রোগী ভর্তি হয়েছে।

