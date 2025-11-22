হোম > পরিবেশ

ঢাকায় ফের ভূমিকম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রাজধানী ঢাকা মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টার পর এই ভূকম্পন হয়। গতকালের জোরালো ভূমিকম্পে ১০ জনের প্রাণহানির পর আজ সারাদিনে দ্বিতীয় ভূমিকম্প এটি। তবে ‘আফটার শক’ হিসেবে পরিচিত দুটিই মৃদু মাত্রার।

ইউরো মেডিটেরানিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের তথ্য বলছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে এই ভূমিকম্প শুরু হয়। ৩ দশমিক ৭ মাত্রার মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর–উত্তরপূর্বাঞ্চলে। এর গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।

এর আগে বেলা ১টার দিকে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় অনুভূত ভূমিকম্পের উৎস ছিল। সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৩ দশমিক ৩।

গতকাল শুক্রবার সকালে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ কেঁপে ওঠে। এ ঘটনায় শিশুসহ ১০ জন নিহত ও ছয় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি—পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীতে। ঢাকায় চার ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা যান। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েন। এ ছাড়া কিছু ভবন হেলে পড়ে ও ফাটল দেখা দেয়।

