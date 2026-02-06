হোম > পরিবেশ

ঢাকায় আজ কমতে পারে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রাজধানী ঢাকায় আজ শুক্রবার সকালে নীল আকাশে উঠেছে ঝলমলে রোদ। তাপমাত্রা আগের দিনের চেয়ে কিছুটা কমেছে। আজ সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা বৃহস্পতিবার ছিল ১৮ ডিগ্রি।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৪ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৪৮ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৩৭ মিনিটে।

