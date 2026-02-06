মাঘের বিদায় বেলায় শৈত্যপ্রবাহ, থাকবে কতদিন

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ শুক্রবার গত কয়েক দিনের তুলনায় তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। এর মধ্যে চারটি জেলায় বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড়, রাজশাহী ও পাবনা জেলার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এই শৈত্যপ্রবাহ কয়েক দিন অব্যাহত থাকতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১১ দশমিক ২। আজ তেঁতুলিয়ায় সকালের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৪, রাজশাহী ও পাবনার ঈশ্বরদীতে ১০।
আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আগামীকাল শনিবার সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। ৮ ফেব্রুয়ারি রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ সকাল ৯টায় রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামে তাপমাত্রা ছিল ১৭, রংপুরে ১২ দশমিক ৫, ময়মনসিংহে ১২ দশমিক ৪, সিলেটে ১২ দশমিক ৭, খুলনায় ১৩ দশমিক ৫ এবং বরিশালে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।