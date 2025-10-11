হোম > পরিবেশ

পরিবেশ মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (খসড়া) বিষয়ক জাতীয় পরামর্শ সভায় পরিবেশ উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, পরিবেশ মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাঁদের নিরাপত্তাকে আইনগত কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে।

আজ শনিবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (খসড়া)’ বিষয়ক জাতীয় পরামর্শ সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, বিশ্বজুড়ে পরিবেশ মানবাধিকার রক্ষাকারীরা হত্যা ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, যা জাতিসংঘও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। বাংলাদেশের জাতীয় আইনেও এ বিষয়টির প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, ‘মানবাধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদালত অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নে কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। বর্তমান খসড়া অধ্যাদেশটি সামগ্রিকভাবে ভালো, এতে তদন্ত, সুপারিশ, ক্ষতিপূরণ, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, সালিশ ও মধ্যস্থতা— সব উপাদানই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো কমিশনকে কীভাবে কার্যকর ও সক্ষম করা যায়।’

কমিশনের সুপারিশকে কেবল নৈতিক শক্তি নয়, আইনি প্রভাবসম্পন্ন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, সালিশ বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আইনগত কাঠামো থাকা জরুরি। খসড়ার কিছু জায়গায় সংশোধনের সুযোগ আছে, যেমন— ‘ব্যক্তি’ শব্দের সংজ্ঞায় সরকারি সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা, কমিশনের নিজস্ব আইনজীবী প্যানেল গঠন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রাখা উচিত।

পরিবেশ উপদেষ্টা আরও বলেন, প্রস্তাবিত এই আইনটি পুলিশ কমিশন, নারী কমিশন, গুম ও নিখোঁজ তদন্ত কমিশন এবং গণমাধ্যম কমিশনের মতো অন্যান্য আইনের সঙ্গে পরিপূরক হবে। তাই এখন থেকেই এসব আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

সম্পর্কিত

বৃষ্টিতেও কমছে না বায়ুদূষণ, ঢাকার বাতাস সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর

বজ্রবৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়, গরম কমবে নাকি বাড়বে

বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এল সবুজ কচ্ছপ

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আজ বৃষ্টি হলেও বাড়তে পারে গরম

প্রতিদিনই হচ্ছে বৃষ্টি, তবু ঢাকায় বাড়ছে বায়ুদূষণ

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি

দক্ষিণের ৭টি অঞ্চলে ঝড়ের আভাস

ঢাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, তাপমাত্রা বাড়বে সামান্য

ঢাকার বাতাসে দূষণ কিছুটা বাড়লেও আছে সহনীয় পর্যায়ে, সবচেয়ে বেশি দিল্লিতে

গরম বাড়তে পারে, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা