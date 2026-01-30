মাঘেই পালিয়েছে শীত, বসন্তের আগাম আগমনী বার্তা

আজ শুক্রবার, ১৬ মাঘ। বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বাংলাদেশের শীতলতম এই মাসের বিদায় নিতে আরও দুই সপ্তাহ বাকি। এরপর আসবে বসন্তকাল, শুরু হবে ফাল্গুন মাস। কিন্তু প্রকৃতির মাঝে এখনই মিলতে শুরু করেছে বসন্তের অনুভূতি। মধ্য মাঘের সকালে থাকছে হালকা শীত। দুপুর হতে না হতেই বাড়ছে সূর্যের তেজ। বিকেল থেকে বইছে বাতাস। রাতের বেলা পড়ছে কুয়াশায় মোড়ানো কোমল শীত।
কয়েক দিন ধরে তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় শীতের অনুভূতি এখন নেই বললে চলে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সেটি বেড়ে হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাটে ১১ দশমিক ৪।
রাজধানী ঢাকায়ও তাপমাত্রা বেড়েছে। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গতকালের ১৭ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বেড়ে আজ হয়েছে ১৮ দশমিক ২।
তবে আপাতত শৈত্যপ্রবাহ আসার সম্ভাবনা না থাকলেও আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামী তিন দিন সারা দেশে তাপমাত্রা কমতে পারে।
আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে এবং রাতে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আগামী রোববার ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তনের তেমন সম্ভাবনা নেই। ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
তবে ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে আজ সকাল ৯টায় রাজশাহীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৮, রংপুরে ১৩ দশমিক ৭, ময়মনসিংহে ১৫ দশমিক ২, সিলেটে ১৪ দশমিক ৫, বরিশালে ১৪ দশমিক ৬, চট্টগ্রামে ১৬ দশমিক ৩ এবং খুলনায় ১৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।